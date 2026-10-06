San Siro, via libera al nuovo stadio: bocciati tutti i ricorsi contro la vendita

La vendita dello stadio di San Siro (e delle aree circostanti) da parte del comune di Milano ai due club cittadini Inter e Milan può andare avanti. I ricorsi di associazioni e cittadini - tra questi l’Associazione Gruppo Verde Milano San Siro, il consigliere del Gruppo misto Enrico Fedrighini, da anni impegnato sul dossier del nuovo Meazza, e un gruppo di cittadini - sono stati tutti bocciati.

Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo impianto e il conseguente abbattimento del Meazza può andare avanti. “Le sentenze sono tutte favorevoli al Comune”, spiegano fonti legali. E soprattutto si fermano sulla soglia dell’ammissibilità. “L’unica sentenza che entra nel merito - viene spiegato - affronta solo la posizione di Fedrighini per dire che le prerogative dei consiglieri comunali sono state rispettate. Tutte le altre questioni sono dichiarate inammissibili in radice in accoglimento di eccezioni processuali”.