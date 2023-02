Si gettò sotto un treno. Il marito accusato d'istigazione

Rischia fino a 24 anni di carcere il marito della 32enne moldava che, il 27 giugno del 2021, si era gettata sotto un treno alla stazione ferroviaria di Mestre. Stando a quanto scrive il giornalista Alberto Zorzi sul Corriere.it, le indagini sul suicidio avrebbero fatto emergere uno scenario ben più drammatico e complesso rispetto all'ipotesi di un gesto volontario avulso da altre circostanze. E ora l'uomo, anche lui di nazionalità moldava, finirà a processo davanti alla Corte di Cassazione con l'accusa d'istigazione. Secondo il pm Giorgio Gava, che ha firmato il capo d'imputazione, la donna " è precipitata in uno stato di profonda depressione " per via dei presunti maltrattamenti che avrebbe subito dal marito.

Le accuse nei confronti del marito

Tutto ruota attorno all'ipotesi di una relazione burrascosa tra la 32enne e il marito. Come detto, il pubblico ministero del tribunale di Venezia non esclude una correlazione tra il suicidio della donna e le presunte violenze domestiche. Diversa è, invece, la versione dell'avvocato Leonardo De Luca, legale dell'imputato, che intende dimostrare l'infodatezza dell'accusa ritenendo che non vi siano mai stati maltrattamenti in famiglia. Al tempo delle prime indagini, la polizia giudiziaria aveva sentito le sorelle delle vittima, le quali avevano raccontato di radicate ostilità coniugali.

La videochiamata alla figlia

Secondo l'accusa le violenze perpetravano da anni, ancora prima che la coppia giungesse in Italia dalla Moldavia. Nell'atto di imputazione il pm sottolinea che la 32enne " riceveva pugni e calci anche al volto con frequenza quasi quotidiana " dal lontano 2010, quando lei e il marito vivevano nel Paese d'origine. C'è di più: prima di togliersi la vita, la donna avrebbe fatto una videochiamata alla figlia in cui preannunciava l'intenzione di farla finita. E poi c'è una lettera d'addio scritta dalla vittima e rinvenuta in casa della stessa in cui, però, mancano riferimenti a eventuali maltrattamenti.

La difesa