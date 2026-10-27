Siher, verifiche sulle chat bresciane precedenti al 17 ottobre. E sul ruolo di un 31enne anarchico

I legami, qualora ci fossero, tra Youssef Siher e un 31enne anarchico bresciano. E gli approfondimenti sulle chat, che contavano migliaia di iscritti che potrebbero essere riferibili sempre a Siher, 30 anni di Mazzano, e antecedenti alla nascita di M1710, in cui sarebbero stati scambiati contenuti che incitavano ai disordini del 17 ottobre a Brescia.

Su questi due fronti - secondo alcuni quotidiani bresciani - si muoverebbero le indagini della Digos e della polizia postale, con anche l’Antiterrorismo di Roma. Verranno infatti ricostruiti i legami tra Siher e un 31enne anche lui bresciano, vicino a un circolo anarchico storico, che risulta indagato a Brescia perché avrebbe istigato i ragazzini (sono stati denunciati in 14, tutti minorenni) ad agire con violenza durante gli scontri del 17 ottobre.