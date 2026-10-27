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Cronaca giudiziaria

Siher, verifiche sulle chat bresciane precedenti al 17 ottobre. E sul ruolo di un 31enne anarchico

Approfondimenti sulle chat, che contavano migliaia di iscritti che potrebbero essere riferibili sempre al 30enne di Mazzano, e antecedenti alla nascita di M1710

Manuela Messina
Giornalisti in attesa davanti all'entrata del carcere milanese di San Vittore per l'interrogatorio di Youssef Siher, Milano, 27 ottobre 2026. Il ricercatore 30enne fermato il 24 ottobre � accusato d'istigazione a delinquere aggravata dalla finalit� di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, perch� ritenuto l'amministratore dei canali social del "Movimento 17 ottobre", da lui creato subito dopo la guerriglia urbana in pieno centro a Milano.ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
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I legami, qualora ci fossero, tra Youssef Siher e un 31enne anarchico bresciano. E gli approfondimenti sulle chat, che contavano migliaia di iscritti che potrebbero essere riferibili sempre a Siher, 30 anni di Mazzano, e antecedenti alla nascita di M1710, in cui sarebbero stati scambiati contenuti che incitavano ai disordini del 17 ottobre a Brescia.

Su questi due fronti - secondo alcuni quotidiani bresciani - si muoverebbero le indagini della Digos e della polizia postale, con anche l’Antiterrorismo di Roma. Verranno infatti ricostruiti i legami tra Siher e un 31enne anche lui bresciano, vicino a un circolo anarchico storico, che risulta indagato a Brescia perché avrebbe istigato i ragazzini (sono stati denunciati in 14, tutti minorenni) ad agire con violenza durante gli scontri del 17 ottobre.

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