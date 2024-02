“Sono liberale”. I tweet pro-Orban e anti-sinistra del papà di Ilaria Salis

Ilaria Salis si trova da quasi un anno rinchiusa in un carcere ungherese, accusata di violenze gravi contro due militanti di destra. Suo padre, in questi giorni in cui le immagini in catene della 39enne italiana al processo a Budapest stanno facendo il giro del mondo, ne esalta gli ideali per i quali è finita nei guai. Salis è un'insegnante legata a doppio filo con il controverso mondo dei centri sociali, avendone lei stessa fondato uno, ha partecipato a numerose manifestazioni di piazza con anarchici ed esponenti di sinistra e l'anno scorso è andata in Ungheria per contrastare una manifestazione organizzata dall'ultradestra ungherese. Ma suo padre, come ha documentato il quotidiano Libero, sembra posizionarsi sul fronte opposto a quello della figlia. " Io sono liberale e non ho nulla da nascondere ", ha detto a chi gli ha chiesto conto dei suoi messaggi.

In particolare, il quotidiano diretto da Mario Sechi ha rintracciato il profilo Twitter di Roberto Salis, piuttosto attivo fino a poco tempo fa, dove non solo si trovano opinioni contrastanti e divergenti rispetto a quelle della figlia ma anche commenti in favore di Viktor Orban, premier ungherese. Il 16 settembre 2022, per esempio, rispondendo a Giuseppe Conte che attaccava Salvini e Meloni per quella che veniva definita dalle sinistre come una svolta illiberale dell'Ungheria, il signor Salis scriveva: " Era una imboscata a Orbán solo perché si è permesso di non aderire alla linea Ue sulle sanzioni! La Polonia ha posizioni ben più estreme ma è allineata sulle sanzioni per cui va bene tutto. Prima di parlare bisogna capire l’argomento ". Il contesto era, ovviamente, quello del conflitto in Ucraina. Ma in tempi più recenti, quando nel 2023 si sono registrati scontri a Firenze fuori dal liceo tra collettivi di destra e di sinistra, il papà di Salis rispondeva così all'esponente dem Matteo Orfini: " Quelli che lei chiama 'fascisti' si stavano difendendo dal solito attacco del collettivo studentesco ".