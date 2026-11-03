Spunta un testimone nel caso Pasolini. Dopo 51 anni indagini riaperte

A 51 anni dalla morte, si riapre il caso Pasolini. È stato solamente Giuseppe Pelosi, Pino la Rana, a uccidere il poeta, scrittore e regista friulano il 2 novembre del 1975 all’Idroscalo di Ostia? Chiesto e più volte negato fin dal 2009, il fascicolo è di nuovo aperto sul tavolo della Procura di Roma. A riaprire l’inchiesta sull’omicidio, il pm Silvia Santucci. Accertato che Pelosi non era solo quella notte, si cercano gli altri assassini, almeno tre, attraverso i filmati d’epoca e, soprattutto, mettendo a verbale un testimone mai ascoltato e che potrebbe essere l’elemento chiave per chiarire il movente e arrivare a mandanti ed esecutori.

La svolta arriva grazie all’avvocato Stefano Maccioni che nel 2009 si oppone all’archiviazione facendo svolgere nuove indagini all’allora pm Diana De Martino. A novembre 2025 l’istanza viene accolta. «Non nascondo emozione e soddisfazione - spiega l’avvocato - La verità giudiziaria, che attribuiva la responsabilità esclusiva a Pelosi, è stata spazzata dalle prove scientifiche». Maccioni, difatti, ha richiesto nuovi esami di laboratorio sui reperti conservati nel museo criminologico della capitale.

Ma cosa accadde quella notte maledetta alla foce del Tevere? È la sera del primo novembre quando Pier Paolo Pasolini aggancia Pino la Rana. Un ragazzino di borgata ancora minorenne che per pochi soldi batte le strade attorno alla stazione Termini. Lo scrittore aveva cenato da Pommidoro, a San Lorenzo, assieme all’amico attore Ninetto Davoli. Rimasto solo, dal quartiere universitario arriva con la sua Alfa Romeo GT 2000 in piazza dei Cinquecento. Poco prima di piazza dell’Esedra (oggi della Repubblica) si ferma. Pino sale sulla spider grigia e i due vanno a Ostia. Secondo la ricostruzione del ’75, Pasolini avrebbe tentato un primo approccio con un amico di Pino, un certo Adolfo. In cambio di un regalo Pelosi accetta il passaggio. «Avevo capito che cercava un rapporto sessuale - dirà a processo - ma ho accettato ugualmente». Prima di imboccare la via del Mare i due si fermano alla trattoria Il Biondo Tevere, a San Paolo. Pino mangia, Pasolini beve una birra. Poi si rimettono in marcia non prima di aver fatto rifornimento su viale Marconi.

A Ostia la tragedia. Mezzanotte e trenta: Pelosi respinge le avance di Pasolini colpendolo con un bastone. Tramortito e a terra, Pelosi si mette al posto di guida e travolge, passandoci sopra con le ruote, il regista agonizzante. Poche centinaia di metri e il 17enne si ferma alla fontanella di via Carlo Avegno, Nuova Ostia, per lavarsi le mani insanguinate. Poi riparte a tutto gas. Superato contromano il Pontile, dopo un folle inseguimento, viene fermato dai carabinieri sul lungomare Caio Duilio. Non ha la patente e l’auto non gli appartiene. È l’una e 30: Pino resta una notte in caserma per accertamenti, al mattino la scoperta del cadavere. Nel 1976 viene condannato a 10 anni di reclusione, condanna confermata in Appello e in Cassazione. Pelosi si addossa l’intera responsabilità dell’omicidio. «Avevo paura - dirà nel 2005 ritrattando la confessione -. Ma quella sera non ero solo».