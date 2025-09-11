Stupro di San Zenone: chi è il richiedente asilo arrestato

È un 25enne originario del Mali ospite della onlus Fratelli di San Francesco che si occupa di accoglienza migranti l’uomo fermato ieri notte dai carabinieri per lo stupro della 18enne avvenuto nella notte tra il 30 e 31 agosto alla Stazione di San Zenone al Lambro. Lo ha reso noto la procuratrice di Lodi Laura Pedio, durante una conferenza stampa in Procura. Godeva della protezione sussidiaria data dalla Commissione territoriale competente in seguito alla domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Si trovava in Italia da poco più di un anno.

I reati contestati sono violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa per le circostanze e il luogo in cui si è consumato il reato e lesioni. L'uomo è stato arrestato in una struttura di Milano nel quale era stato trasferito dalla stessa onlus di San Zenone per quale lavorava e in cui si trovava la sera della violenza. È in questa struttura, che si trova nei pressi della stazione e che ospita all'incirca 230 migranti, che da subito si sono concentrate le indagini: il dna degli ospiti è stato prelevato "a tappeto" fino a giungere al match e all'individuazione della brutale violenza.

Anche il direttore del centro accoglienza, con la sua testimonianza, ha contribuito all'inchiesta: è lui che lo ha riconosciuto nelle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza, sia in entrata che in uscita, in orari compatibili con la violenza secondo quanto denunciato dalla vittima.