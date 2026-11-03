Su Telegram risorge la chat sessista: dopo la chiusura in estate, torna il gruppo “Phica”

A poco più di un anno dalla sua chiusura, la chat sessista “Phica” compare nuovamente sul web, ottenendo in poco tempo moltissime adesioni. Stavolta non si tratta di un sito internet. Il gruppo ha deciso di trasferirsi su Telegram, con l’esplicito nome di “Phica. La rinascita”. A quanto pare la riapertura risale a qualche giorno fa, ma non sono stati ancora presi provvedimenti. Al contrario, online la voce si è diffusa rapidamente, tanto che il gruppo conta già numerosi iscritti. Oltre 11 mila.

Il caso

Il sito sessista Phica.eu è stato al centro delle indagini da parte della procura della Repubblica di Roma nell’estate 2025. A seguito di numerose denunce, gli inquirenti erano giunti alla scoperta del portale online, una piattaforma in cui gli uomini si scambiavano immagini e video intimi di donne (perfino loro compagne o mogli). Tutto, ovviamente, a loro insaputa. Il sito funzionava come una vera e propria bacheca pubblica. Il materiale veniva scambiato senza alcun consenso.

A finire sul portale anche politiche, attrici, influencer. In alcuni casi le foto erano state modificate con l’intelligenza artificiale.

La gravità della violazione dei dati personali e della dignità delle donne coinvolte portò all’intervento del Garante della Privacy, che attivò una procedura d’urgenza. Al contempo, si mosse anche la magistratura, aprendo un fascicolo con ipotesi di reato gravissime: diffamazione aggravata, diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, revenge porn e, in alcuni casi, anche estorsione.

Lo scandalo, arrivato a generare un’enorme bufera mediatica, si concluse con il sequestro e la chiusura del sito. A quanto pare, però, non era ancora finita.

La riapertura di Phica

È stato il sito di Radio Popolare a lanciare per primo l’allarme, parlando dell’apertura di una chat Telegram dal nome “Phica. La rinascita”. A quanto pare, il 29 ottobre scorso il gruppo contava già 1.023 iscritti. Numero salito a 1.490 il giorno successivo, fino ad arrivare a 11.159 partecipanti nella giornata di ieri.

In queste ore, il gruppo sta continuando a crescere. Basta fare una semplice richiesta per accedere alle chat e usufruire dei contenuti. Facile intuire la scelta di Telegram come base: le rigide tutele della privacy e le difficoltà tecniche nel rintracciare i veri creatori e gestori delle chat offrono un potenziale scudo contro le indagini.

“Phica.eu è tornato, questa volta in forma di chat Telegram in cui oltre undicimila iscritti condividono e si scambiano foto di mogli, sorelle, donne inconsapevoli. È una vergogna”, ha dichiarato a Repubblica la vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo, auspicando un rapido intervento da parte delle autorità.