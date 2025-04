Il trapper Simba La Rue arrestato in Spagna: estradizione nei prossimi giorni

Ascolta ora 00:00 00:00

Simba La Rue in manette. Il trapper - cresciuto tra Francia e Italia - è stato arrestato in Spagna, a Barcellona, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico, tra cui i 4 anni e 6 mesi nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino corso Como, nella movida milanese, e i 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la cosiddetta "faida tra trapper". L'estradizione dell'artista è attesa nei prossimi giorni: sconterà il cumulo delle condanne definitive in Italia. "Non era latitante, era a Barcellona per lavoro" la precisazione del suo difensore, l'avvocato Niccolò Vecchioni, che ha precisato di non aver ancora ricevuto il provvedimento sul cumulo pene e sull'esecuzione.

Ricordiamo che dopo la prima condanna definitiva l'artista aveva ottenuto un differimento pena per motivi di salute, perché ha da tempo ormai problemi ad una gamba. Una conseguenza di un agguato subito nell'ambito della faida con altri trapper. Una volta arrivata la seconda condanna definitiva, risalente all'11 marzo scorso, era chiaro che Simba La Rue sarebbe finito in carcere per scontare le pene definitive. Già nell'ottobre del 2021 l'artista venne raggiunto da un Daspo Willy disposto dal questore di Milano perché fu sorpreso a lanciare pietre all'indirizzo di clienti della discoteca Old Fashion. Niente discoteche milanesi per 18 mesi. L'ultimo episodio risale invece a poco meno di due mesi fa, quando venne fermato dalla polizia locale di Milano alla guida di una Mercedes classe G 8V senza patente e con 142 grammi di marijuana.

Discorso diverso per il collega Baby Gang, con il quale ha esordito nel mondo del rap con "Sacochè".

Anche quest'ultimo, 23 anni, ha avuto una condanna definitiva per il caso della sparatoria a 2 anni 9 mesi e 10 giorni, ma a differenza di Simba La Rue avrà la possibilità di chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali.