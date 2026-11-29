L’unico superstite della strage dei tre cacciatori nei boschi di Montagnareale, nel Messinese, finisce in carcere. Per mesi era stato considerato una persona informata sui fatti. Poi fu iscritto nel registro degli indagati e oggi, per la procura di Patti, è l’uomo che ha trasformato una tragica fatalità di caccia in un omicidio. Gli investigatori hanno ricostruito quanto accadde la mattina del 28 gennaio scorso nei boschi di contrada Caristia, sui Nebrodi settentrionali.

Non si trattò, secondo l’accusa, soltanto di una drammatica sequenza di eventi: prima un incidente provocò due vittime e poi Agostino Segreto, 52 anni, esplose il colpo che costò la vita al 25enne Davis Pino. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Quella mattina a morire furono anche l’82enne Antonio Gatani e Giuseppe, 44 anni, fratello di Davis. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, tutto ebbe origine da un tragico incidente di caccia: Gatani, che si era recato in quei boschi con l’amico Segreto per una battuta al cinghiale, scambiando Giuseppe per una preda fece fuoco col proprio fucile. L’uomo morì sul colpo. La rosa dei pallettoni esplosi raggiunse anche Davis, ferendolo. A quel punto si sarebbe innescata una reazione a catena: Davis, ferito e davanti al corpo del fratello appena ucciso, rispose al fuoco colpendo mortalmente Gatani al torace. È qui che entra in scena Segreto, che aveva assistito a tutto: secondo l’accusa imbracciò il suo fucile e fece fuoco contro Davis da distanza molto ravvicinata, provocandone la morte. Gli esiti degli esami balistici non lasciano spazio ad alcun dubbio: il contenitore dei pallettoni che si trova nella cartuccia da caccia non si è aperto a rosa, investendo in più punti la vittima, ma ha praticato un unico foro, dunque il colpo è partito da molto vicino. Le cartucce del fucile di Segreto sono risultate, inoltre, compatibili con quella che ha ucciso il 25enne. Inutile, dunque, il tentativo maldestro di Segreto di ripulire la scena dopo l’omicidio, raccogliendo i bossoli prima di darsi alla fuga

e tornare in paese come se nulla fosse accaduto. Fu sentito dagli inquirenti come persona informata sui fatti e unico superstite. Inizialmente sosteneva di aver lasciato Gatani nei boschi e di essere andato via, successivamente ha ammesso di essere stato presente alla sparatoria, ma, visto che queste dichiarazioni furono fatte quando ancora non era indagato, non hanno assunto valore probatorio. Quando venne convocato davanti dai pm, assistito dai propri legali, Segreto scelse di avvalersi della facoltà di non rispondere. La svolta è arrivata grazie al lavoro investigativo dei carabinieri e alle indagini scientifiche del Ris di Messina. Un’indagine complessa, che oggi ridisegna la dinamica di una vicenda per mesi avvolta nel mistero e che ha profondamente colpito l’intera comunità dei Nebrodi.