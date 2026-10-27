Uccise madre e figlia. Chiesto l’ergastolo per il regista Usa Francis Kaufmann

Un frame dai video mostrati nel corso del processo che vede imputato Francis Charles Kaufman per il duplice omicidio di Villa Pamphili con cui gli inquirenti hanno ricostruito i giorni precedenti ai femminicidi e poi la fuga in Grecia, Roma, 10 marzo 2026Si tratta di fotogrammi di telecamere di sorveglianza in cui viene immortalata anche la rissa avvenuta in un bar del centro di Roma durante la quale Kaufmann - che era in compagnia della compagnia Anastasia e della figlia Andromeda - venne colpito da un avventore con un violento pugno al volto. Ma anche i controlli a cui venne sottoposto in strada e in particolare quello in cui era visibilmente ubriaco e con la sola figlioletta al seguito. Altri filmati lo riprendono dopo il duplice omicidio mentre è in fuga, prima alla stazione Tiburtina, poi in aeroporto e infine sull'isola greca di Skiathos dove venne arrestato. ANSA / ufficio stampa Polizia +++ UFFICIO STAMPA POLIZIA +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++

Fine pena mai, i primi tre anni in isolamento. Chiesto l’ergastolo per Francis Kaufmann, 47 anni, alla sbarra in Corte d’Assise di Roma per duplice omicidio volontario aggravato della moglie Anastasia Trofimova, 28 anni, e della figlia Andromeda, 14 mesi, nonché occultamento di cadavere. Un massacro avvenuto nel giugno 2025 a villa Pamphili, scoperto giorni dopo quando l’uomo, uno pseudo regista di origini californiane, è fuggito in Grecia. Secondo gli esami autoptici la donna viene soffocata con un cuscino mentre la piccola strangolata e gettata in un cespuglio. «Una persona lucida, un narcisista patologico - sostiene il pm Antonio Verdi nell’arringa - con capacità manipolatorie, un impostore».

Ricostruendo la permanenza della famiglia Kaufmann nella capitale sono stati ricordati i vari episodi in cui l’imputato viene fermato dalle forze dell’ordine per essere identificato. L’ultimo il 5 giugno, dopo l’omicidio di Anastasia e due giorni prima del ritrovamento dei due cadaveri. In quell’occasione, nonostante fosse ubriaco e avesse lasciato la piccola in sella a uno scooter, viene ancora una volta lasciato andare. «Gli agenti non hanno fatto bene il loro mestiere - spiega il pm - se avessero fatto quello che andava fatto forse la bimba sarebbe ancora viva. Si sono fatti incartare da Kaufmann, come si dice a Roma». Una persona in grado di intendere e di volere, sottolineano in aula. Una capacità di manipolare come dimostrano i diversi fermi. «Il 20 maggio viene fermato dalla polizia, ha una ferita in testa ma ha un atteggiamento talmente disinvolto che gli agenti lo lasciano andare. Ha cercato di manipolare anche noi magistrati quando siamo andati a trovarlo in carcere, si è lanciato in una perfetta critica del sistema giudiziario italiano, lamentandosi anche del fatto che i genitori di Anastasia si erano costituiti parte civile». Un personaggio violento. Negli Stati Uniti aggredisce il fratello e viene arrestato per lesioni gravi. Quando esce di galera cambia nome e diventa Rexal Ford. Da San Francisco arriva a Malta e qui sposa Anastasia, conosciuta nel 2023. Nasce Andromeda e i tre arrivano in Italia.