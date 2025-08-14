Urbanistica, Tancredi chiede la liberazione al Riesame: I pm: "Nessun furore, andremo avanti"

La procura di Milano andrà avanti anche se il Riesame dovesse assestare un nuovo colpo all'inchiesta, liberando altri quattro arrestati, come già successo per i primi due, cioè Andrea Bezziccheri, costruttore di Bluestone, e l'architetto Alessandro Scandurra. "Andremo avanti non perché siamo ossessionati da una sorta di furore nei confronti del fenomeno urbanistico, ma perché la legge ce lo impone. Semplicemente non possiamo fare altro perché i fatti sono gravi e i reati sono procedibili d'ufficio", dice Tiziana Siciliano, la procuratrice aggiunta che coordina l'inchiesta sull'urbanistica che ha terremotato Palazzo Marino, e che ha visto anche l'arresto del numero uno di Coima Manfredi Catella e dell'ex assessore Giancarlo Tancredi, entrambi ai domiciliari. Non è noto se per Bezziccheri e Scandurra, il Riesame ha ritenuto insussistenti le esigenze cautelari (cioè non ritiene concreto il rischio che possano commettere nuovi reati) o perché non ci sono "gravi indizi di colpevolezza". Le motivazioni saranno infatti depositate entro fine settembre.

La pm, al lavoro sull'inchiesta insieme ai pm Petruzzella, Clerici e Filippini, con il nucleo Pef della Guardia di Finanza, spiega che il Riesame farà una valutazione solo su alcuni aspetti dell'inchiesta, che è ampia e in cui ci sono decine di indagati, non solo i sei arrestati. "Il Riesame non esce con una sentenza di assoluzione, è una valutazione limitata ad alcuni aspetti", ha sottolineato Siciliano che si definisce una "grande appassionata di verità". "È una indagine enorme con una sedimentazione di mesi, che ha avuto tante conferme, dal Consiglio di Stato al Tar che ha anche cambiato la sua posizione. Per cui abbiamo basi estremamante solida", ha aggiunto.

Questa mattina si è tenuta l'udienza per discutere i domiciliari disposti dal gip al manager Federico Pella, difeso dall'avvocato Marco Messora.

E ora è la volta dell'ex assessore all'Urbanistica di Milano Giancarlo Tancredi, difeso dall'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni. Sempre oggi si discute la posizione del presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni, difeso dall'avvocato Eugenio Bono.