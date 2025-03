"Violentata e minacciata con un coltello": denunciati due minorenni per lo stupro su una coetanea

Ascolta ora 00:00 00:00

Due stupri, uno ad agosto e uno a novembre 2024, subiti dalle stesse due persone che l'hanno minacciata con il coltello. Questo è il calvario vissuto da una 15enne di Anzio che ha denunciato tutto ai carabinieri dando il via alle indagini per violenza sessuale. Tutto è iniziato nel giorno di Ferragosto, quando la sera la giovanissima vittima era a passeggio con un gruppo di amici. Mentre camminano, i giovani incrociano i due coetanei, hanno 15 e 17 anni. La ragazza decide di proseguire la serata con loro che, però, a un certo punto estraggono i coltelli a serramanico e sotto la minaccia dell'arma uno di loro abusa di lei.

La vittima decide di non dire niente, passano tre mesi e il copione si ripete. È il 17 novembre 2024 quando l'adolescente torna a cadere nella trappola dei due coetanei. Un'altra violenza, stavolta in un garage di Anzio. Lei urla, si dimena, cerca di svicolare ma non ci riesce. Sferra calci e pugni ma non riesce a sfuggire all'aggressione sessuale. Fa denuncia e mette nero su bianco il suo dramma. Scattano le indagini, i carabinieri sequestrano il telefono della ragazza e i suoi abiti. Cercano tracce biologiche degli aggressori, qualche traccia che possa condurli a loro. La giovane non sa chi sono, ma i due sono legali alla comitiva della giovane.

Viene eseguito un incidente probatorio per cristallizzare la testimonianza della vittima e viene ascoltato anche un residente della zona, che la sera del 17 novembre sente le urla della ragazza provenire dal garage. È lui che chiama il 112 quella notte ma quando i carabinieri arrivano non c'è traccia né della giovane e né dei suoi aggressori.

Quella sera i carabinieri riescono a risalire alla ragazza e vanno a casa sua per sincerarsi delle condizioni ed è in quel momento che il suo racconto diventa denuncia. La versione è credibile, la testimonianza cristallizzata, ci sono elementi che provano le parole della ragazza. I due vengono individuati,