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Cronaca internazionale

11 settembre, la commemorazione con Vance a Ground Zero e Trump al Pentagono. Polemiche sulla presenza di Mamdani

Il presidente Usa rende omaggio alle vittime al Pentagono, mentre a Ground Zero sono attesi il vicepresidente e i quattro ex presidenti ancora in vita. Il sindaco musulmano al centro delle contestazioni della destra

Redazione web
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New York commemora il 25° anniversario degli attentati dell’11 settembre con una cerimonia a Ground Zero segnata dall’assenza del presidente americano Donald Trump e dalle polemiche legate alla presenza del sindaco Zohran Mamdani, il primo musulmano alla guida della Grande Mela.

Trump renderà infatti omaggio alle vittime al Pentagono e non a New York, dove gli aerei dirottati dai terroristi distrussero il World Trade Center provocando la morte della maggior parte delle 2.977 vittime complessive degli attentati.

A Ground Zero, nella parte bassa di Manhattan, sono invece attesi il vicepresidente JD Vance e i quattro ex presidenti: il repubblicano George W. Bush, che era alla Casa Bianca al momento degli attentati, e i democratici Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton.

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La cerimonia a Ground Zero

La commemorazione non prevede discorsi. Come ogni anno, saranno i familiari delle vittime a leggere i nomi di tutte le persone morte negli attentati. Una campana scandirà inoltre i momenti salienti dell’attacco.

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Le polemiche sulla presenza di Mamdani

Accanto agli ex presidenti ci sarà anche Zohran Mamdani, sindaco democratico di New York e primo musulmano a ricoprire l’incarico nella storia della città.

La partecipazione di Mamdani alla cerimonia è stata contestata dalla destra. Una campagna ne ha chiesto l’assenza ed è stata promossa dal quotidiano conservatore New York Post e dall’ex sindaco di New York Rudy Giuliani.

11 SettembreDonald TrumpNew York

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