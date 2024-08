200 italiani bloccati a Madeira, interviene la Farnesina per sollecitare WizzAir

Ascolta ora 00:00 00:00

Un gruppo di circa 200 italiani si trova da giorni, esattamente dal 15 agosto, bloccato sull'isola portoghese di Madeira in quanto la compagnia aerea WizzAir, con la quale hanno prenotato i voli, ha avuto difficoltà con le forti raffiche di vento che da giorni soffiano sull'aeroporto. Il volo per Roma in programma nei giorni scorsi è stato cancellato e al momento non risultano soluzioni di protezione da parte della compagnia aerea. Su istruzione del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore di Italia a Lisbona, Claudio Miscia, ha creato una " unità di emergenza " per seguire la situazione dei connazionali presenti sull'isola.

Nella nota rilasciata dalla Farnesina si legge che l'ambasciatore " ha chiesto alla console onoraria Margarida Valle Dos Santos di mantenere una presenza in aeroporto con i suoi collaboratori per i passeggeri che non siano stati riprotetti da Wizzair in alberghi dell'isola. L'ambasciata d'Italia ha seguito altresì il rimpatrio di 8 passeggeri rientrati con un volo via Varsavia ". In questi giorni la compagnia aerea è risultata irraggiungibile dai passeggeri lasciati allo scalo di Madeira che provavano a chiedere di accelerare l'invio di un nuovo velivolo per il rientro in Italia.