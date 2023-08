Fatta a pezzi con la motosega e nascosta in 3 valigie: l'orrore sulla moglie

80enne uccisa, fatta a pezzi e nascosta in 3 valigie: orrore in Florida

Sarà ricordato come uno dei delitti più efferati degli ultimi anni quello registrato a Delray Beach, in Florida. William Lowe Jr, 78 anni, è stato arrestato per l'omicidio della moglie Aydil Barbosa Fontes, 80enne di origini brasiliane. La ricostruzione resa nota dalle autorità locali è agghiacciante: l'anziana è stata uccisa con un colpo di pistola e poi fatta a pezzi con una motosega. I suoi resti sono poi stati infilati in tre valigie e gettati in un canale.

Come riportato dalla polizia di Delray Beach, la prima valigia è stata recuperata lo scorso 21 luglio nell'Intracoastal Waterway vicino a Palm Trail, in Florida, a circa 30 miglia a nord di Fort Lauderdale. Il giorno seguente, sono stati trovati gli altri due trolley con i resti dell'anziana. Come evidenziato dalla Nbc, dopo aver cercato testimoni per identificare la vittima, lo scorso 27 luglio gli inquirenti hanno diffuso sui social network diverse foto con la ricostruzione del volto della donna smembrata. Pubblicate anche le immagini dei tre trolley ritrovati in acqua.

Le foto pubblicate e le immagini delle telecamere a circuito chiuso, insieme alle testimonianze dei residenti, hanno condotto le forze dell'ordine al domicilio di William Lowe. Interrogato, aveva spiegato che la moglie era in Brasile - sua terra d'origine - da tre settimane. Ma le indagini hanno portato a tutt'altro scenario. Diverse persone hanno raccontato alla polizia di aver visto l'anziano - indicando con precisione anche la sua macchina, una Ford Taurus - fissare una delle valigie con i resti della donna uccisa. Ottenuto il mandato di perquisizione, la polizia ha trovato schizzi di sangue in tutta l'abitazione: una grande quantità nel soggiorno, segni di trascinamento e tracce in diverse stanze (soggiorno, la sala da pranzo, il corridoio, entrambi i bagni e la camera da letto principale), nonchè i soliti prodotti per la pulizia. Ma non è tutto: una delle valigie, inoltre, aveva un adesivo della compagnia aerea con la scritta "Barbosa" all'esterno.