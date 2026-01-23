Morto David Thomas: creò i gioielli di Diana e salvò un dito a Carlo III

La Famiglia Reale inglese dice addio David Thomas, storico Gioielliere della Corona. Lo stimatissimo orafo si è spento all'età di 83 anni lo scorso 18 gennaio. Stiamo parlando di una figura molto importante nell'ambito della nobiltà britannica, ma non solo. Thomas fu infatti molto apprezzato anche dalle Famiglie Reali della Norvegia, della Malesia e della Giordania.

Nato il 21 luglio del 1942, Thomas era il figlio di un chimico di Swansea. A 17 anni cominciò a lavorare come fattorino e pulitore di argenti presso Collingwood of Conduit Street, dove ebbe tra i suoi primi clienti proprio la famiglia Spencer. Poi, nel 1986, l'allora Principe Carlo, colpito dal suo talento, lo indirizzò alla Garrard & Co, azienda che detiene il mandato reale dal 1843. Nel 1991, la Regina Elisabetta II lo nominò Gioielliere della Corona e da allora l'uomo ha mantenuto il suo mandato fino al giorno del pensionamento, nel 2007. In tutto sono stati 16 anni al servizio della Corona britannica.

Oltre a realizzare gioielli per i reali, Thomas, in qualità di Gioielliere della Corona, era l'unico a poter toccare i Gioielli della Corona conservati nella Torre di Londra. A lui spettava il compito di pulirli e, nel caso, ripararli. Ha svolto anche il ruolo di consulente personale, consigliando più volte alla Regina quali preziosi indossare a seconda dell'occasione. Inoltre, a lui spettò l'onore di posizionare la corona della Regina Madre sulla sua bara durante i funerali svoltisi nel 2002.

Fra le sue creazioni più celebri ricordiamo diversi monili realizzati per Lady Diana. Fu poi lui a catalogare l'intera collezione dopo la morte di Lady D, così da documentare tutto per la liquidazione dell'eredità. Thomas disegnò personalmente le fedi nuziali per il Principe Carlo e Diana Spencer.

Un curioso aneddoto risale agli anni '70, quando il gioielliere venne chiamato d'urgenza a Buckingham Palace per assistere il Principe Carlo, infortunatosi al braccio durante una partita di polo. Carlo aveva necessità di togliere l'anello con lo stemma reale che portava all'anulare sinistro, ma l'operazione risultava complicata. David Thomas riuscì a rimuovere l'anello senza danneggiarlo e senza nuocere al futuro Re d'Inghilterra.

Nel 2017, ormai in pensione, venne contattato dal Principe Harry che gli chiese di lavorare alla realizzazione dell'anello di fidanzamento che intendeva donare a Meghan Markle.

Thomas ha effettivamente continuato a lavorare privatamente presso il suo studio di Londra, insieme alla figlia Jessie.

Per l'importante ruolo svolto per la Corona è stato insignito del titolo di. Il celebre gioielliere si è spento a causa di complicazioni dovute al morbo di Alzheimer.