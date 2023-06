Aggredirono il nipote di Brigitte Macron: due manifestanti in carcere

Sono stati condannati al carcere i due oppositori del presindente francese Emmanuel Macron, che al termine della manifestazione contro la riforma delle pensioni presero di mira ed attaccarono Jean-Baptiste Trogneux, nipote della première dame Brigitte Macron. Stando alle ultime notizie riportate dalla stampa francese, nei confronti di entrambi è arrivata la condanna a 12 e a 15 mesi di reclusione.

L'attacco

I fatti contestati si riferiscono alla giornata dello scorso 15 maggio, quando il popolo francese si era sollevato in massa contro l'invisa riforma delle pensioni, voluta dal presidente francese ad ogni costo. Conclusa una delle tante manifestazioni, i due oppositori avevano intercettato il 30enne Jean-Baptiste Trogneux, nipote della moglie del presidente, ad Amiens, nel Nord del Paese.

In poco tempo Trogneux era stato raggiunto e circondato, quindi riempito di insulti e aggredito anche fisicamente, con colpi alla testa, alle braccia e alle gambe. Una terribile esperienza, dunque, quella vissuta dal congiunto di Macron. A seguito della vicenda, la polizia francese aveva provveduto a fermare otto persone, e la stessa Brigitte Macron aveva pubblicamente denunciato "la vigliaccheria e la violenza" dei manifestanti.

" Sono totalmente solidale con la mia famiglia e constantemente in comunicazione, da ieri sera alle 23, con Jean-Baptiste, mio nipote vittima dell'aggressione, e Jean-Alexandre, suo padre. A più riprese ho denunciato questa violenza che può soltanto condurci al peggio ", aveva dichiarato ai microfoni di Afp.

Le condanne