Air France, atterraggio d’emergenza del volo Parigi-Barcellona: cos’è successo

Alcuni minuti di panico a bordo del volo dell'Air France, un Airbus 318 che era decollato dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e diretto a Barcellona: appena poco tempo dopo il decollo l'aereo ha fatto dietrofront tornando allo scalo francese per una perdita di pressione in cabina che ha fatto scattare automaticamente le maschere per l'ossigeno.

Le testimonianze social

I fatti risalgono al 3 gennaio: il volo AF1448 è stato costretto a un atterraggio d'emergenza per la problematica appena descritta. Su X circola un video girato da un passeggero a bordo che fa vedere alcuni secondi della situazione che si è vissuta a bordo. Oltre alle mascherine ben visibili si sente un lamento in lontananza, difficile stabilire se si tratta di un bambino. Per tutta la durata del malfunzionamento dovuto alla errata pressurizzazione, comunque, non si sono registrati grossi problemi a bordo perché il personale ha effettuato correttamente le procedure previste in questi casi: da un'altitutine di quasi 2.500 metri l'Airbus ha fatto rientro a Parigi senza problemi né al velivolo e nemmeno ai passeggeri.

La nota di Air France

" Air France conferma che l'equipaggio del volo AF1448 del 3 gennaio 2005, da Parigi CDG a Barcellona BCN, operato dall'Airbus 318, ha deciso di rientrare alla base dopo 17 minuti di volo a causa di un malfunzionamento della pressione in cabina", si legge in una nota della compagnia francese. " Gli equipaggi di Air France vengono formati regolarmente per gestire questo tipo di situazioni, nel rispetto delle procedure del costruttore. In applicazione della procedura di discesa di emergenza, l'equipaggio ha attivato la caduta delle maschere di ossigeno nella cabina poiché la quota di caduta automatica delle maschere non era ancora stata raggiunta" .

Dopo essere atterrato senza problemi quando in Francia erano le 22 circa del 3 gennaio, dopo che i passeggeri sono stati fatti scendere sono iniziati i controlli tecnici per capire come mai si sia scatenata la problematica. Sia il volo AF 1448 che quello successivo AF1449 sono stati cancellati.

Air France si rammarica per l'inconveniente causato da questa situazione e ricorda che la sicurezza dei suoi clienti e dei membri dell'equipaggio è per lui una priorità assoluta"

Air France ha fatto sapere che tutti i clienti sono stati assistiti dal personale della compagnia nella loro permanenza in aeroporto e dirottati a Barcellona con altri voli. "