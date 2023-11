Allarme ad Amburgo: studenti armati in una scuola

Articolo in aggiornamento

Scatta l'allarme ad Amburgo, in Germania: nella scuola distrettuale Blankenese, in Frahmstraße, due studenti hanno minacciato una professoressa con una pistola e si sono barricati in un'aula. La polizia e le forze speciali si sono immediatamente recate sul posto. Gli agenti hanno circondato l'edificio e hanno iniziato le perquisizioni in cerca della coppia di sospettati, con l'ausilio di un elicottero. L'arma da fuoco in loro possesso sarebbe solo una. Pare che i due siano fuggiti in una direzione sconosciuta.

Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, la chiamata di emergenza è stata ricevuta dalle forze dell'ordine attorno alle 11:20. La polizia ha scortato fuori dall'istituto alcuni studenti, trasportati poi in una caserma vicina. Sul posto sono presenti anche i vigli del fuoco. Alla Blankenese sono iscritti 1.150 ragazzi, di cui 400 nella scuola superiore. Durante le operazioni di polizia, sono state evacuate due classi, mentre al resto degli studenti è stato detto di chiudersi nelle rispettive aule. " Ero a casa, ho sentito l'elicottero ed ero molto preoccupata, Ho inviato un messaggio a mio figlio ", ha raccontato la madre di uno degli studenti al Bild. " Gli ho mandato un messaggio e mi ha detto che stanno tutti bene, ma che non possono uscire dalle classi ".

