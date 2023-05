Le amministrative in Spagna bocciano Pedro Sanchez

Ottantamila consigli comunali e i parlamenti di 12 delle 17 comunità autonome da rinnovare oggi per la Spagna. Un test per le elezioni legislative nazionali previste per fine anno, e nelle quali si giocherà l’eventuale cambio al vertice di Madrid.

Il test per Pedro Sanchez

Il voto cade infatti a circa sei mesi dalle elezioni politiche e a un mese dall'assunzione da parte della Spagna della presidenza di turno dell'Ue, dal prossimo 1° luglio. Mandati in scadenza anche per le assemblee delle città autonome di Ceuta e Melilla. Dall’inizio della campagna elettorale osservate speciali la Comunità Valenciana, Aragona, Castilla La Mancha, La Rioja, Melilla, Cantabria e Isole Canarie, ma anche Barcellona, Siviglia e Valencia.

Una domenica al cardiopalma per il premier socialista Pedro Sanchez e i suoi tentativi di domare una nazione alle prese con un quadro politico complesso e instabile e alla ricerca di una chance internazionale per Madrid: le due elezioni generali del 2019, il peso politico degli indipendentisti e le sfide dei partiti massimalisti complicano la postura europea del Paese oltre a compromettere la governabilità. Una tornata che era apparsa subito come una sfida tra i Popolari, in un momento di grazia, e i nazionalisti di Vox; ma soprattutto un test di tenuta per i partiti dell’esecutivo. Nonostante le piogge abbattutesi su diverse aree del Paese, l'affluenza è stata alta. Alle 18, il 51,48% degli elettori aveva partecipato alle elezioni municipali, rispetto al 49,93% alla stessa ora delle precedenti elezioni del 2019, secondo gli ultimi dati ufficiali. Anche a livello regionale l'affluenza è aumentata nella maggior parte delle comunità, rispetto all’ultima tornata.

Il Partito Popolare vola

Il Pp consolida il suo vantaggio sul Psoe sia in numero di rappresentanti che in voti totali. In termini di percentuale di voti i Popolari ottengono il 31,5% dei consensi, quasi tre punti sopra i socialisti, al 28,21%. Al terzo posto c'è Vox, che ottiene un sostegno del 7,9% in tutta la Spagna.

Fin dai sondaggi, passando per i primi risultati, il Partito Popolare è apparso in volata, mostrandosi come forza trainante in quel di Madrid strappando sia la Comunità omonima che il Consiglio Comunale, ove però resterebbe la necessità di stringersi a Vox. I Popolari si attestano come prima forza anche nella comunità valenciana: confermato il ribaltamento a Valencia, ove Maria José Catalá spodesta Joan Ribó dalla poltrona di sindaco. Più incerti gli equilibri in Aragona, ove il PP registra comunque un successo ma per garantire la governabilità avrebbe comunque bisogno del supporto dell’estrema destra. I Popolari starebbero vincendo nel numero di consiglieri ma non nei voti: nel frattempo, nelle comunità, vincono anche in Cantabria, La Rioja, Murcia e alle isole Baleari.

Il Psoe in difficoltà

Il premier Sanchez ha votato quasi subito dopo l'apertura delle urne, a Madrid, e nel farlo ha incoraggiato le persone a votare contro l'intolleranza, dopo gli insulti ricevuti al seggio elettorale. Il leader del Psoe ha sottolineato l'importanza delle elezioni amministrative di questa domenica: "Quante più persone andranno a votare oggi, meglio sarà per le nostre istituzioni e più forte sarà la nostra democrazia. E sono fiducioso, perché conosco anche il popolo spagnolo, che sarà così". Il suo Psoe riesce a strappare Asturie, Castilla-Leon, la Castilla-La Mancha, l’Estremadura e le isole Canarie. Notte buia per il socialismo andaluso: José Luis Sanz sarà il nuovo sindaco di Siviglia, espugnando un feudo fortissimo del Psoe.

I Popolari strappano oltre il 31% dei consiglieri, inseguiti dal 28,22% dei socialisti.

Alle precedenti elezioni del 2019, il Psoe si era attestato come il partito più votato, raggiungendo il 29,26% e più di ventiduemila consiglieri in tutta l Spagna. I Popolari si erano accontentati di un secondo posto con il 22,23% e poco più di ventimila consiglieri. Ciudadanos, invece, era stata la terza forza più suffragata nei comuni con l’8,25% delle preferenze. Vox si era fermata al 2,9% insidiata da Esquerra Republicana de Catalunya e il suo 3,61%.