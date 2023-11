"A Tahiti per lavoro". "No, è andata a trovare la figlia": bufera sul sindaco di Parigi

Le spiagge bianche e le acque cristalline della Polinesia Francese ospiteranno le gare di surf per le Olimpiadi di Parigi 2024, dato che la capitale dell’esagono non è bagnata dal mare. Il sindaco socialista di Parigi, Anne Hidalgo, si è recata a Tahiti per un sopralluogo ma si sarebbe fermata più del necessario. Il motivo? Sua figlia vive sull’isola polinesiana tutti i 365 giorni dell’anno solare. Secondo l’associazione “AC! Anti- Corruption”, il primo cittadino avrebbe fatto un uso improprio dei fondi pubblici, dato che la sua trasferta nell’arcipelago doveva essere per motivi istituzionali. L’associazione ha denunciato Hidalgo per appropriazione indebita di denaro pubblico.

Anne Hidalgo è diventata sindaco di Parigi dal 2014 ed è stata rieletta nel 2021 per un secondo mandato. Negli anni è diventata anche uno dei volti più noti del partito socialista d’oltralpe tanto da essere la candidata del centrosinistra all’Eliseo in occasione delle elezioni presidenziali dello scorso anno. Secondo le prime ricostruzioni, Hidalgo è partita alla volta di Tahiti il 15 ottobre e gli impegni ufficiali della sindaca erano previsti per pochi giorni, ma il sindaco è rimasto in Polinesia per ben tre settimane, insieme alla figlia e ai nipoti. Durante il suo soggiorno, la visita alla spiaggia che ospiterà i giochi olimpici è persino saltata a causa della protesta di un gruppo locale di ecologisti. Inoltre, mentre Hidalgo era con i suoi cari, sui suoi profili social continuava a postare foto che la immortalavano nella capitale francese.

La polemica, nell’arco di pochi giorni, si è infiammata e il Comune di Parigi ha dovuto correre ai ripari per cercare di arginare lo scandalo. Fonti vicine al sindaco hanno fatto sapere che la delegazione era composta da sei persone e che sono stati spesi in totale in totale 40 mila 995 euro per il viaggio in aereo e 18 mila 545 euro per alloggio e ristoranti. Le stesse fonti hanno aggiunto che, nei giorni trascorsi insieme alla famiglia, Hidalgo ha pagato tutto di tasca sua.

La politica, ovviamente, non ha potuto restare in silenzio di fronte alla vicenda e sono soprattutto gli esponenti della destra a puntare il dito contro il primo cittadino. A criticare aspramente Hidalgo è stata l’ex ministro di Sarkozy, Rachida Dati, che l’ha accusata di avere anche usato un elicottero “mentre a Parigi finge di pedalare sulle piste ciclabili” . il sindaco ha risposto a Dati di non aver mai beneficiato del trasporto in elicottero.

In tanti si domandano se il comportamento di Anne Hidalgo sia politicamente opportuno, al di là dell’eventuale uso improprio di denaro pubblico, dato che conduce una guerra senza quartiere contro gli automobilisti in nome di una Parigi più ecosostenibile, ma non si fa problemi ad andare dall’altra parte del mondo, inquinando con l’aereo e a spese dei contribuenti.