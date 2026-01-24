Aria di crisi fra Kate e William? La coppia si è rivolta a un esperto

La recente mossa di Kate Middleton e del Principe William ha destato non poco interesse negli amanti della Famiglia Reale inglese. La coppia ha infatti deciso di assumere un'esperta di esperta di comunicazione, tale Liza Ravenscroft, specialista in relazione e gestione delle crisi proveniente dall'agenzia Edelman.

Per molti si è trattato di un chiaro segnale di deterioramento nella coppia reale. Del resto, non è un periodo difficile per nessuno dei due. C'è stata la difficilissima malattia di Kate, e poi le tensioni con Harry e Meghan, per non parlare dei problemi provocati dall'ex Principe Andrea, zio di William. Può darsi che le tante difficoltà abbiano messo a dura prova i due coniugi. Ci sono voci che parlano di un legame ormai deteriorato, ma anche che dell'intenzione da parte di entrambi di riavvicinarsi. Altri osservatori della Famiglia Reale, invece, smentiscono categoricamente queste teorie, affermando che i Principi di Galles sono più affiatati che mai.

Liza Ravenscroft, del resto, sarebbe stata assunta più che altro per gestire le relazioni quotidiane fra media e Kensington Palace. La professionista, in sostanza, si è aggiunta al team che segue i Principi per aiutare questi ultimi ad affrontare le sfide esterne, come le continue tensioni con i Duchi di Sussex o le vicende giudiziarie di Andrea Windsor. William sa che la Corona passerà a lui, e si sta preparando.

Tuttavia, secondo alcuni tabloid, l'assunzione della Ravenscroft sarebbe dovuta a problemi di coppia. C'è chi attende annunci catastrofici. " Un annuncio o un cambiamento. Forse riguardo allo stato della loro relazione? ", scrive The List, facendo presagire il peggio. Qualcuno ricorda la vicenda di Carlo e Diana: i due si separarono ufficialmente soltanto dopo anni in cui si vociferava di una frattura insanabile fra loro. Che stia accadendo lo stesso fra William e Kate?

Inoltre, nell'aprile dello scorso il Principe William ha ingaggiato

lo, noto per aver rappresentato sua madre durante il divorzio dal Principe Carlo. Che anche questo voglia dire qualcosa? Gli amanti dei Royals inglesi sono in trepidante attesa.