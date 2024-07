Bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale: cosa succede agli astronauti della Nasa

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora nessuna data fissata per il rientro sulla Terra di Butch Wilmore e Sunita "Suni" Williams, i due astronauti Nasa partiti cinquanta giorni fa a bordo della Boeing Starliner. A causa di alcuni problemi riscontrati con la navicella spaziale, i professionisti sono rimasti letteralmente bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale e, al momento, pare ci sia ancora da aspettare.

La missione

Il viaggio dei due astronauti è cominciato lo scorso 5 giugno, quando sono saliti sulla navicella Boeing Starliner per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La loro avventura nello Spazio sarebbe dovuta durare una settimana circa, e invece Butch Wilmore e Suni Williams si trovano bloccati lì da più di un mese. Nessun segnale positivo da parte della Nasa, che non ha ancora indicato una data per il rientro.

Raggiunta la ISS lo scorso 6 giugno, la navicella della Boeing ha avuto ben cinque perdite di elio, e questo ha naturalmente destato preoccupazioni. Sono inoltre stati rilevati dei problemi ai propulsori, motivo per cui si è deciso di rimandare il viaggio di ritorno. Butch Wilmore e Suni Williams, in ogni caso, non si trovano da soli sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove al momento stanziano nove persone, fra cui il comandante russo Oleg Kononenko.

Le risorse non mancano, dunque i due astronauti non corrono alcun tipo di rischio. Resta soltanto da attendere la data per il rientro, che al momento continua a slittare.

Ancora attesa per il rientro

Dal momento che i test sulla navicella spaziale non sono stati ancora ultimati, la Nasa e la Boeing hanno fatto sapere che non è ancora prevista una data per il rientro sulla Terra dei due astronauti.

, ha dichiarato in conferenza stampa Steve Stich, responsabile del programma Commercial Crew Program della Nasa., ha aggiunto., ha concluso, come riportato da UsaToday.