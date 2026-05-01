Attacco antisemita a Londra, l'uomo arrestato per tentato omicidio. Sale l'allerta in città

La polizia britannica ha reso noto di aver incriminato per reati di tentato omicidio l'uomo di 45 anni arrestato per l'accoltellamento di due uomini ebrei nel nord di Londra, ultimo di una serie di attacchi considerati di matrice antisemita. "Essa Suleiman è stato incriminato per due capi d'accusa di tentato omicidio e un capo d'accusa per possesso di arma da taglio in luogo pubblico in relazione a un attacco avvenuto mercoledì a Golders Green", ha dichiarato la Metropolitan Police in un comunicato.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha promesso ieri di rafforzare la sicurezza della comunità ebraica, dopo che il Governo è stato accusato di non averla protetta a sufficienza. Il ministero dell’Interno dal canto suo ha annunciato che il livello di minaccia terroristica del Paese è stato innalzato a “grave”, il secondo più alto in un sistema a cinque livelli, il che significa che un altro attacco “è altamente probabile nei prossimi sei mesi”. I due uomini sono stati aggrediti in pieno giorno a Golders Green, un’area del nord di Londra con una vasta popolazione ebraica. Le vittime, di 76 e 34 anni, si trovano in condizioni stabili in ospedale. Il presunto aggressore arrestato è un cittadino britannico nato in Somalia e arrivato nel Regno Unito da bambino.

Come riferiscono media britannici, tra cui la Bbc, Suleiman è accusato dello stesso reato, tentato omicidio, anche per un episodio precedente a quello di Golders Green: la mattina stessa di mercoledì, in Great Dover Street, nel sud di Londra, l'uomo, armato di coltello, avrebbe avuto una colluttazione con un'altra persona, che ha riportato lievi ferite. La polizia, riferisce Sky News, ha spiegato che alcuni agenti sono accorsi sul posto circa sei minuti dopo la segnalazione di questo episodio, ma nel frattempo Suleiman si era già dileguato.

Intanto, la Polizia metropolitana di Londra ha annunciato che valuterà se le manifestazioni pro-Palestina potranno svolgersi in seguito all'attacco.

Le forze dell'ordine valuteranno gli eventi in tutto il Paese dopo che il livello di allerta terrorismo è stato innalzato a "grave". La Stop the War Coalition sta organizzando un'importante manifestazione a Londra per il 16 maggio. La manifestazione commemora il Giorno della Nakba.