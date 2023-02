Attivisti contro l'ambasciata russa in Uk: dipinta mega bandiera ucraina

A Londra un gruppo di attivisti ha versato circa 300 litri di vernice gialla e blu su Bayswater Road, ovvero sulla strada di fronte all'ambasciata russa. Il risultato è stata la comparsa di un'enorme bandiera dell'Ucraina. A ispirare l'iniziativa la campagna Led By Donkeys, nata nel dicembre 2018 come movimento anti-Brexit e anti-Tory. In seguito all'azione quattro persone, tre uomini e una donna, sono state arrestate con l'accusa di danneggiamento criminale e ostruzione della strada.

Cosa è successo a Londra

Gli attivisti hanno fermato il traffico e sparso più di 300 litri di vernice in strada utilizzando carriole e pennelli per realizzare la bandiera dell'Ucraina, grande circa 500 metri quadrati. " L'esistenza di una enorme bandiera ucraina di fronte all'ambasciata di Londra serve a ricordare che l'Ucraina è un Paese indipendente. Questa enorme bandiera di fronte all'ambasciata di Vladimir Putin servirà a ricordarlo ", hanno dichiarato gli autori del gesto in un comunicato.

Il gruppo ha spiegato di aver utilizzato una nuova pittura non tossica, priva di solventi, addirittura commestibile e concepita apposta per disegnare graffiti " nell'arte di strada ". La vernice ha tuttavia finito per colorare, insieme all'asfalto, anche le gomme di numerosi veicoli transitati dopo la dimostrazione sulla strada che costeggia l'ambasciata e altre sedi diplomatiche, fra Hyde Park e Kensington Gardens.

ARRESTS IN KENSINGTON: At 08:45 today officers attended Kensington Palace Gardens, where paint had been thrown on the highway.



Four people, three males and one female, were arrested on suspicion of criminal damage and obstructing the highway.



They remain in custody. pic.twitter.com/YPI1yPe7zf — Kensington & Chelsea Police (@MPSKenChel) February 23, 2023

Quattro arresti

La polizia metropolitana di Londra ha dichiarato che tre uomini e una donna sono stati arrestati. " Alle 08:45 di oggi gli agenti hanno visitato i giardini di Kensington Palace, dove era stata gettata vernice sull'autostrada. Quattro persone, tre maschi e una femmina, sono state arrestate con l'accusa di danneggiamento e ostruzione dell'autostrada. Rimangono in custodia ", si legge sul profilo Twitter delle forze dell'ordine londinesi.

Il gruppo di attivisti ha fatto sapere di aver creato la bandiera spargendo 170 litri di vernice gialla sulla carreggiata in direzione est e una quantità simile di vernice blu sul lato in direzione ovest. Il traffico di passaggio ha poi contribuito a stendere la vernice lungo la strada.

Russian Embassy, London pic.twitter.com/99mFy6Gx5k — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

Chi sono gli attivisti

Led By Donkeys è diventato noto grazie a particolari proteste politiche, come la preparazione di giganteschi cartelloni pubblicitari per chiedere ai personaggi politici di rendere conto di alcuni loro vecchi tweet - come promesse elettorali o altre affermazioni simili - che secondo il gruppo non avrebbero superato la prova del tempo.

Una delle ultime trovate di questi attivisti risale allo scorso ottobre, dopo le politiche economiche del breve governo di Liz Truss. In quei giorni convulsi, Led By Donkeys ha collocato una targa con la scritta " l'economia del Regno Unito è crollata qui " fuori 55 Tufton Street, prendendo di mira i think tank conservatori che pare abbiano influenzato l'approccio politico dell'allora primo ministro.