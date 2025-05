Auto sulla folla alla parata per il Liverpool: ci sono feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un'auto sulla folta, stavolta a Liverpool, dove una vettura ha travolto le persone che stavano partecipando alla parata per la vittoria della squadra locale di calcio. La polizia ha riferito che il conducente è stato arrestato. In una nota la polizia fa riferimento per ora a " una collisione " e un incidente legato al " traffico stradale ", specificando che il fermato è l'uomo che era al volante dell'auto. Gli investigatori non ipotizzano comunque per ora alcuna pista e non escludono esplicitamente alcun possibile movente. Mentre diversi testimoni citati dai media locali, raccontano di aver avuto la sensazione di un investimento deliberato. L'episodio è avvenuto dopo le 18 locali, le 19 in Italia.

" Io e la mia amica stavamo camminando su Water Street con mia figlia e il mio compagno. Era affollatissimo, eravamo come sardine e poi abbiamo sentito dei clacson e delle urla. Quando abbiamo alzato lo sguardo, c'era un pulmino nero che si dirigeva dritto verso di noi. Io e la mia amica siamo saltate via e abbiamo tirato via la nostra bambina. Doveva andare a 30 miglia all'ora. I finestrini erano tutti rotti dalle persone che colpivano l'auto ", ha dichiarato una testimone a SkyNews.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito "spaventose" le scene di Liverpool sottolineando come le indagini su questo " scioccante incidente " siano " in corso ".

Vorremmo chiedere di non fare illazioni su quanto accaduto sulla Water Street, nel centro di Liverpool: possiamo confermare che l'uomo arrestato è un 53enne cittadino britannico bianco della zona di Liverpool

La polizia ha rilasciato una dichiarazione tramite un portavoce: "".

Articolo in aggiornamento