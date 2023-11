Bacio tentato con la ministra tedesca: finisce sotto "processo" l'omologo croato

Nella settimana in cui è stato squalificato per tre anni Luis Rubiales - l'ex presidente della Federcalcio spagnola finito al centro delle polemiche per avere baciato senza consenso la giocatrice della Nazionale, Jenni Hermoso, dopo la vittoria alla Coppa del mondo femminile - un altro "kiss-gate" è destinato a fare discutere nei prossimi giorni. Non più limitatamente al mondo del calcio, ma a quello della politica europea istituzionale. Tutto parte da una segnalazione del sito "Tagesschau", il telegiornale del primo canale televisivo pubblico della Germania, che racconta cosa è successo subito dopo una riunione dei ministri dell'Interno e degli Esteri europei svoltasi giovedì a Berlino. Durante la foto di gruppo, infatti, il capo della diplomazia croata nonché ministro degli Esteri, Gordan Grlic-Radman, ha tentato " di baciare sulla bocca " l'omologa tedesca Annalena Baerbock, creando un caso che "ha suscitato scalpore in Croazia". Il tutto allegando un video postato sulle pagine di Instagram e diventato presto virale sui social. Apriti cielo.

Le proteste in Croazia

I media croati parlano espressamemente di un "momento imbarazzante" e le attiviste per i diritti delle donne attaccano frontalmente Grlic-Radman, accusandolo di mancanza di rispetto, scrive ancora il sito "Tagesschau". Le televisioni e i giornali croati e bosniaci etichettano l'episodio come " sgradevole da guardare ", " un fiasco " e commentano il momento in cui - come si può vedere anche in un video rilanciato su X - Baerbock "si allontana apparentemente sorpresa dalla bocca del croato". La ministra tedesca " si è ovviamente sentita a disagio ", scrive il quotidiano di Zagabria "Jutarnji list". Ma non è tutto. L'attivista per i diritti delle donne Rada Boric ha parlato di un " gesto del tutto inappropriato ", mentre un'altra ha accusato il ministro di mancanza di decenza e rispetto. Ivana Kekin, membro del parlamento, ha affermato che Grlic-Radman non ha solo svergognato se stesso, ma tutti i croati. C'è chi tira in ballo addirittura la molestia: l'ex primo ministro croato Jadranka Kosor ha scritto su X che " baciare forzatamente le donne si chiama anche violenza, non è vero? ".

Le scuse dopo il tentato bacio

Nel frattempo, Grlic-Radman ha totalmente respinto le accuse e, in una successiva conferenza stampa, ha sostenuto di avere voluto salutare un collega in modo "umano" dato che " i ministri si salutano sempre con calore ". Aggiungendo: " Nessuno mi ha detto nulla, dopo, quindi non so quale fosse il problema. Si è trattato di un approccio amichevole e umano e sarebbe stato lo stesso con un collega ". Tuttavia il ministro ha voluto porre le proprie scuse per il suo gesto nei confronti di chi si fosse sentito offeso: Baerbock non ha ancora commentato l'incidente, come riportava nel tardo pomeriggio di ieri il sito del "Tagesschau". In ogni caso, all'epoca proprio del caso Rubiales, aveva dichiarato: " Immaginate se Angela Merkel avesse baciato Philipp Lahm in quel modo nel 2014: si sarebbe scatenato l'inferno e credo che questo dica tutto ".