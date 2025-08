Il bambino ha il passaporto scaduto, i genitori lo lasciano in aeroporto e partono lo stesso

Una storia a dir poco incredibile quella che arriva dalla Spagna: un bambino di soli 10 anni è stato lasciato da solo all'aeroporto di Barcellona. Il piccolo aveva il passaporto scaduto, dunque non poteva salire sull'aereo, ma i genitori non intendevano perdere il volo, così sono partiti comunque.

Il caso, che ha indignato la popolazione locale, ha ormai varcato i confini nazionali, generando sconcerto.

A raccontare la vicenda è stata una coordinatrice del traffico aereo, che ha pubblicato un video su TikTok. Il filmato ha raggiunto in breve tempo le 300mila visualizzazioni. La donna ha spiegato che l'evento si è verificato alcuni giorni fa all'aeroporto di Barcellona El Prat. L'addetta alla sicurezza aveva notato un bambino da solo e lo aveva avvicinato, chiedendogli cosa stesse facendo da solo, così il piccolo le ha riferito di avere il passaporto scaduto ed essere privo del visto richiesto. E i genitori? Il padre e la madre del bimbo, non volendo perdere il volo, si erano comunque imbarcati, partendo per il loro viaggio. Il minore era stato quindi lasciato in aeroporto in attesa che un parente venisse a prenderlo.

Sconvolta da quanto appreso, la donna ha immediatamente contattato la polizia, che ha provveduto a rintracciare i genitori e a farli scendere dall'aereo prima che questo decollasse. Con la coppia si trovava un altro bambino più piccolo, che al contrario del fratello aveva i documenti validi. La famiglia si è quindi riunita alla stazione di polizia dell'aeroporto.

Non è chiaro se i genitori dovranno o meno pagare legalmente per quanto fatto. Il caso è all'esame delle autorità competenti. Il giudizio della comunità, in ogni caso, è unanime: non si può dare priorità al viaggio a discapito della sicurezza e del benessere di un figlio.