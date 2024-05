Batteri, virus, sostanze radioattive nelle acque: allarme in Gran Bretagna

Virus e batteri, ma anche sostanze chimiche e radioattive: è allarme inquinamento in Gran Bretagna, Paese diventato una vera e propria fogna a cielo aperto. Dati e notizie allarmanti registrate nell'ultimo periodo in varie aree del regno. Dai numerosi casi di dissenteria annotati nel Devon per il batterio dell'escherichia coli agli scarichi fognari nel lago Windermere, i campanelli d'allarme si sono moltiplicati e i test recenti non lasciano spazio a dubbi: nelle acque britanniche c'è di tutto.

Come riportato dal Corriere della Sera, non vengono meno gli allarmi drammatici. "Questa estate qualcuno morirà" , la profezia del fondatore di River Action UK Charles Watson: "Con le temperature che salgono, decine di migliaia di famiglie andranno sui fiumi, sulle spiagge, ai laghi: non sto esagerando, qualcuno morirà a causa di questi livelli patogeni" . Riflettori accesi sulle aziende di fornitura delle acque, con lo scarico di residui a mare o nei fiumi senza alcun tipo di protezione. Forse sete di profitti, forse un lavoro non all'altezza. E lo scontro ha assunto toni fortemente politici.

I labouristi hanno infatti colto la palla al balzo per attaccare il governo, tranchant il ministro ombra per l'ambiente Steve Reed: l'acqua potabile britannica non è più sicura da bere e i fiumi sono pieni di scarichi tossici. In altri termini, i conservatori "hanno distrutto la nostra industria idrica" . I numeri sono preoccupanti: appena il 16 per cento dei corsi d’acqua inglesi raggiunge un buon livello biologico. E ancora, nessuno di questi supera i test per l'inquinamento chimico.