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Cronaca internazionale

Berlino, furgone sulla folla durante il Gay Pride. Una donna morta e 16 feriti, si cerca un 21enne appartenente agli ambienti islamisti

Un furgone si è schiantato contro la folla a Tiergarten, nella zona dello zoo, nel giorno della Christopher Street Parade. Il sospettato a maggio era uscito da un carcere minorile

Redazione web
Attentato a Berlino
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Berlino piomba nel terrore al termine di una giornata festosa caratterizzata dalle celebrazioni della Christopher Street Parade, il Gay Pride tedesco, con tanto di concerti, sfilate e musica. Festeggiamenti bruscamente interrotti in serata intorno alle 22, quando un furgone è entrato a tutta velocità nel parco cittadino di Tiergarten investendo la folla che si era radunata al proprio interno, causando, secondo un primo bilancio, la morte di almeno una persona, una donna, e il ferimento di altre sedici, alcune delle quali in modo grave.

“Stiamo cercando attivamente una o più persone sospettate di essere coinvolte nell’incidente”, ha dichiarato la polizia, che ha mobilitato un “ingente dispiegamento di forze” e ha transennato l’area tra Potsdamer Platz e il lato meridionale del tunnel del Tiergarten alla ricerca di indizi e prove.

Il quotidiano Bild scrive, citando alcuni testimoni, che l’autore dell’incidente avrebbe abbandonato il veicolo con un’arma da taglio e poi avrebbe aggredito alcune persone. Altri testimoni hanno raccontato di aver visto un uomo scendere dall’auto e fuggire a piedi.

Immediata la decisione degli organizzatori del Christopher Street Day (Csd), una delle più grandi sfilate Lgbtq+ in Europa, che hanno annullato l’evento, chiedendo ai partecipanti di ”tornare a casa".

Oggi centinaia di migliaia di persone hanno partecipato al Christopher Street Day di Berlino sotto lo slogan “Haltung isthot” (Prendere posizione è “hot”). Le manifestazioni annuali del Csd commemorano il 28 giugno 1969, quando la polizia fece irruzione nello “Stonewall Inn”, un bar gay di New York.Seguirono giorni di scontri con gli attivisti: eventi ampiamente considerati la nascita del moderno movimento per i diritti di gay e lesbiche. La capitale tedesca è ancora scossa dall’accoltellamento di un turista spagnolo presso il vicino Memoriale dell’Olocausto avvenuto nel febbraio del 2025, appena due giorni prima delle elezioni parlamentari. All’inizio di marzo, un giovane siriano è stato condannato a 13 anni di carcere per l’aggressione - una delle tante compiute in particolare da stranieri - che ha alimentato l’ascesa dell’estrema destra tedesca.

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