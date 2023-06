Biglietti aerei a vita: chi è l’uomo dei record che ha volato più di tutti

Lui si chiama Tom Stuker, ha 69 anni ed è originario del New Jersey: lavora nel settore automobilistico e della consulenza manageriale e fin qui tutto normale, sembrerebbe un comune cittadino come tanti altri. E invece no perché ha un primato unico e probabilmente imbattibile: è l'uomo che ha preso più aerei di tutti e percorso tanti di quei chilometri da superare nettamente anche l'astronauta Neil Armstrong che ha toccato il suolo lunare. Ad oggi, infatti, detiene l'incredibile record di 37 milioni di chilometri, in pratica ha percorso quasi cento volte la distanza tra la Terra e la Luna.

Ma come è possibile? Quanto denaro avrà mai speso Stuker? "Soltanto" 290mila dollari nel 1990 acquistando un pass a vita messo a disposizione dalla United Arlines in quel momento sull'orlo del fallimento: se la compagnia avesse chiuso i battenti addio ai viaggi illimitati e biglietti aerei ma così non è stato. La storia raccontata dal Washington Post assume i contorni di qualcosa di fantascientifico: il suo posto fisso è l'1B, prima classe, vola continuamente in lungo e in largo per il mondo e nel 2019 ha viaggiato più dei giorni presenti in un anno, 373 voli in 365 giorni. " Se avesse comprato tutti questi voli in contanti, gli sarebbero costati 2,44 milioni di dollari" .

Nel 2019, l'anno record, ha accumulato così tanti chilometri come se avesse viaggiato per sei volte verso la Luna ma non è tutto: essendo un cliente così fedele, le miglia accumulate per i suoi voli sono state sfruttate anche per sistemare casa di suo fratello. Fino adesso ha visitato più di 100 Paesi e oltre 120 lune di miele con la moglie. Trattandosi di un cliente speciale, poi, gode di speciali privilegi come i pernottamenti gratuiti in lussuose suite d'albergo in tutto il mondo, crociere Crystal di intere settimane e pasti gourmet da Perth a Parigi.

La United Airlines, nel corso degli anni, ha scritto il suo nome non su uno ma su due aerei: " Thomas R. Stuker, Cliente ", oltre a prendere parte attiva nella scelta del menu dei club Polaris. Inoltre, quando ha una coincidenza verso un'altra destinazione e non c'è tempo da perdere, una Mercedes lo aspetta sull'asfalto dell'aeroporto per portarlo al gate successivo in men che non si dica. Purtroppo, però, al quotidiano americano ha raccontato di aver visto morire ben 4 passeggeri d'infarto. " Tutti gli attacchi di cuore, due li conoscevo personalmente. Sono morti sui loro posti" .

Prima della pandemia che, in qualche modo, per un paio d'anni ha rallentato i suoi spostamenti, ha trascorso una media di 200-250 giorni l'anno in aereo: nel 2009 ha superato la soglia degli 8 milioni di chilometri e nel 2019 quella dei 10 milioni, primo uomo al mondo a compiere l'impesa. La notizia, però, è che Stuker non è ancora stufo: chissà quali e quanti altri record gli riserverà il futuro.