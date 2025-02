Bimbo di 5 anni morto schiacciato da uno specchio: sul caso si apre un'inchiesta

Ascolta ora 00:00 00:00

Una morte terribile quella del piccolo Freddie Farrow, rimasto ucciso a soli 5 anni dopo essere stato travolto da un pesante specchio. La terribile vicenda è avvenuta nel Regno Unito, per la precisione in Inghilterra, dove ora si indaga per cercare di comprendere le eventuali responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel dramma.

Secondo quanto dichiarato dalla stampa estera, il fatto risale al 27 luglio 2021 e si verificò in un grande magazzino Fenwick a Colchester, nell'Essex. Freddie si trovava lì con sua madre e un'amica di famiglia quando, attratto dal proprio riflesso su un grosso specchio del punto vendita, si era avvicinato per dare un'occhiata da vicino. Il piccolo, secondo la ricostruzione, avrebbe toccato la superficie con le mani e tanto sarebbe bastato a far crollare l'oggetto in avanti, fino a schiacciarlo. A quanto pare lo specchio era alto 2,47 metri e pesava fra i 60 kg e 80 kg. Una semplice pressione del bambino sarebbe stata sufficiente a farlo cadere in avanti, cosa assai grave.

Rimasto incosciente, Freddie era stato trasportato d'urgenza al Colchester Hospital, per poi essere trasferito all'Addenbrooke's Hospital di Cambridge. Nonostante l'intervento dei medici per lui non c'era stato nulla da fare. Il bambino è morto il 2 agosto 2021, dopo giorni di agonia. Il medico legale ha dichiarato che l'oggetto lo aveva colpito nella parte superiore e posteriore della testa, provocando una "catastrofica lesione cerebrale" . Questo quanto riferito dal coroner di Chelmsford, come riportato dalla BBC.

A non tornale è il fatto che Freddie avesse toccato lo specchio con poca forza. Il pesante oggetto non avrebbe dovuto muoversi. Ecco perché sul caso è stato deciso di aprire un'inchiesta.

L'ispettore Fred Tomkins sospetta che lo specchio fosse " vicino o sul suo punto di equilibrio ".

La mia opinione è che questa parte della staffa si fosse effettivamente staccata, lasciandola indipendente e appoggiata al muro

Era attaccato alla parete sul retro con una staffa di metallo, ma la parte in legno era a pezzi, cosa che non avrebbe potuto garantire lanecessaria. "", spiega Tomkins nel suo rapporto.