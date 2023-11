"Deve marcire in galera". L'accusa al tiktoker. Cosa rischia ora

Il tiktoker Mizzy dovrà trascorrere 18 mesi in una struttura per minori come punizione per il contenuto dei suoi video pubblicati sui social network: una condanna ritenuta non adeguata ai reati da lui compiuti, quantomeno per una gran parte dell'opinione pubblica inglese, che invoca invece il carcere per il 19enne.

Bacari-Bronze O'Garro, alias Mizzy, è personaggio noto sul web per i video irriverenti e per gli scherzi fatti alle persone, a cui tuttavia non chiedeva mai l'autorizzazione necessaria per legge prima di pubblicare il materiale registrato in rete. In alcuni filmati, peraltro, il tiktoker si è ripreso in circostanze in cui compiva dei reati, sempre finalizzati alla realizzazione sensazionalistica dei suoi contenuti, come ad esempio la violazione di domicilio. Oltre ciò si aggiunga la reiterazione di reato, dato che, pur essendo stato colpito dal divieto di utilizzare i social media e di pubblicare quei video, ancor peggio senza le autorizzazioni, Mizzy si è fatto beffa dell'ordinanza del tribunale e ha continuato a caricare in rete i suoi soliti filmati.

Elementi sufficienti, secondo una gran fetta dell'opinione pubblica inglese, per far sì che un ragazzo oramai maggiorenne finisca direttamente dietro le sbarre Ecco perché la sentenza di 18 mesi da scontare in una struttura per minori ha fatto storcere la bocca a tanti e suscitato un'ondata di proteste. La motivazione principale è che all'epoca dei fatti il tiktoker non aveva raggiunto l'età per finire in un carcere.

"È un adulto e dovrebbe essere in prigione, non a giocare con l'Xbox in una struttura per giovani delinquenti" , si sfoga su X un utente. "Via questo pagliaccio. Se è troppo vecchio per un istituto per giovani delinquenti, mandatelo in una prigione per adulti dove non potrà fare alcun male" , affonda un altro. "Sbattete dietro le sbarre di un carcere questo clown" , commenta un internauta.

Di diverso avviso il legale che difende gli interessi di Mizzy, il quale ha fatto leva sulla giovane età del suo assistito. "Il signor O'Garro ha 19 anni e ne aveva 18 al momento del reato" , ha detto in aula l'avvocato del 19enne. "Attualmente studia all'Haringey Sixth Form College. Al termine del corso, nel quale mi dicono che sta andando molto bene, avrà l'opportunità di passare agli studi superiori" , ha aggiunto. "Recentemente ha trovato lavoro come cameriere in un ristorante a Islington. Ha un figlio di un anno, con cui trascorre del tempo una volta alla settimana, ogni settimana" , ha precisato il legale, "il suo rapporto con la madre del figlio è difficile, ma cerca comunque di trascorrere più tempo possibile col bambino" . "Il chiaro elemento attenuante qui è la sua età, la sua immaturità, ma lui è al college, ha un lavoro e sta cercando attivamente di migliorare se stesso" .

Al momento non si sa ancora dove Mizzy trascorrerà i 18 mesi, ma è certo che la forza delle proteste per la decisione del tribunale continuerà a far sentire i suoi effetti oltremanica.