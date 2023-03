L'uomo senza scarpe che da 20 anni cammina scalzo: ecco perché

Caldo o freddo, inverno o primavera, pioggia o sole ma anche tipologia di superficie e sporcizia per lui sono indifferenti: Joseph DeRuvo Jr, fotografo e professore di pilates del Connecticut ha fatto una scelta di vita, non indossare mai più un paio di scarpe. Per sempre. È dal 2002, infatti, che va in giro scalzo.

Il perché della scelta

Qualche anno fa, in una delle tante giornate della sua quotidianità, fece una breve sosta in un supermercato di lusso per comprare delle uova e fu fermato nel reparto latticini dal direttore del negozio. " Ma non indossi le scarpe ", gli fu fatto notare con la contestazione di violare i codici sanitari. Per tutta risposta DeRuvo affermò che " sono di più le persone che si rompono il collo con i tacchi alti che a piedi nudi ".

In una recente intervista al New York Times ha spiegato le cause che, inizialmente, lo fecero desistere da indossare comode sneakers: soffriva di borsite, patologia che causa gonfiore ai piedi ma non sarà l'unica persona al mondo che soffre per questa patologia, ecco perché la sua è diventata una scelta di vita.

La soluzione sarebbe stata un'operazione chirurgica, ma l'allergia a certi materiali lo ha fatto desistere dall'intervento: e così, per risolvere il problema niente scarpe, scalzo sempre e comunque. Ci sono domande che gli vengono fatte spesso a cui è felice di fermarsi e rispondere. " Come gestisce la neve e il ghiaccio? Non rimangono incastrati oggetti appuntiti nei suoi spessi calli? ", ma la risposta è filosofica: " Camminare sui terreni è facile, farlo tra le persone è complicato ". In molti luoghi, però, gli è vietato l'accesso: lui lo sa e di comporta di conseguenza. " Quando gli viene chiesto di lasciare un negozio o un ristorante, normalmente lo fa senza protestare ", ha dichiarato la moglie del signor DeRuvo, Lini Ecker, che per ironia del destino fa di professione la calzaturiera.

Il tema legato all'igiene

La storia di stare scalzo va avanti ormai da due decenni: il fotografo oggi ha 59 anni e si gestisce la vita da lavoratore autonomo e istruttore di pilates, professione particolarmente "amica" dei piedi scalzi: la coppia fa una vita molto appartata cercando di rimanere nei pressi della loro abitazione e freqneutando soltanto negozi e ristoranti che possono comprendere la scelta del signor DeRuvo e non farlo sentire un diverso. Ma come la mettiamo con il discorso su salute e malattie? " La maggior parte delle persone è convinta che i miei piedi siano malati, ma non sanno che con il tempo si sono rinforzati. Ho imparato che le parti del nostro fisico possono diventare sorprendentemente forti e anche il mio medico dichiara che le mie caviglie sono più resistenti della media", ha dichiarato al Corriere della Sera.