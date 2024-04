Volo dirottato per colpa del cane. A bordo scoppia il caos. Ecco cosa è successo

Volo da incubo per i passeggeri della compagnia statunitense United Airlines, partiti da Houston e diretti a Seattle: sono infatti stati costretti a sopportare per diverso tempo un odore nauseabondo, dopo che un cane che si trovava a bordo ha espletato i suoi bisogni. A quanto pare il fetore era tale che alla fine è stato deciso di dirottare l'aereo su un aeroporto più vicino per consentire alle persone di scendere.

La disavventura

L'episodio è stato raccontato da uno dei passeggeri su Reddit. Venerdì scorso i passeggeri della United Airlines sono saliti a bordo dell'aereo senza immaginare cosa sarebbe accaduto da lì a poco. Durante il viaggio alla volta di Seattle, il cane di un passeggero della prima classe ha defecato in corridoio. La scena è stata ovviamente disgustosa, ma non si tratta del problema peggiore. Le feci del cane avevano, a detta di chi si trovava a bordo, un odore molto forte e nauseabondo, tanto che qualcuno si è sentito male.

Chiaramente gli assistenti di volo hanno fatto il possibile per rimediare, ma anche dopo aver rimosso gli escrementi del cane l'odore è rimasto. A quel punto non c'è stata altra soluzione se non quella di un atterraggio anticipato. Il volo è stato quindi dirottato a Dallas. Nel frattempo quella zona dell'aereo è stata intedetta, e ai passeggeri sono state consegnate delle salviette profumate. " Il cane ha avuto un brutto incidente nel corridoio proprio in prima classe. Aereo dirottato su DFW. Il personale ha trascorso più di 2 ore a pulire i tappeti con salviette di carta ", ha raccontato l'utente di Reddit, come riportato dal New York Post. " L'odore mi ha fatto stare male. Gli addetti al gate continuavano a urlare contro i passeggeri e l'equipaggio di cabina. L'odore non è mai andato via del tutto. La toilette di prima classe è stata dichiarata inutilizzabile perché il problema era apparentemente irrisolto. Il cibo è andato a male mentre era a terra, quindi sono rimasti pochissimi spuntini ", ha aggiunto.

Invitata a fare una dichiarazione in merito alla vicenda, United Airlines si è detta naturalmente mortificata per l'episodio. La compagnia, in ogni caso, ammette i cani a bordo dei voli nazionali purché possano entrare in un trasportino sotto il sedile, dove devono restare per tutta la durata del viaggio.

I precedenti

Il caso ha però dato vita a una vivace discussione sui social e molti utenti hanno raccontato le loro storie. " Una volta ero su un volo dove c'era un cane guida. (Da Chicago ad Allentown.) Nel momento in cui il volo è atterrato ed è arrivato al gate, e la porta di uscita si è aperta, quel cane ci ha fatto tutti fuori, con i suoi bisogni su tutto l'aereo ", ha raccontato un utente. " Abbiamo avuto un ritardo di 15 minuti nello scendere dall'aereo perché dovevano ripulirlo".

Lo scorso febbraio, sempre su un volo della United Airlines, un cane è uscito dal proprio trasportino e fatto i suoi bisogni.

Il personale di bordo ha indossato delle apposite tute e ha provveduto a rimuovere gli escrementi ma, anche in quel caso, l'odore è rimasto, continuando a nauseare i passeggeri.