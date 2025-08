Carla Zambelli, resta in carcere la parlamentare italo-brasiliana

Resta in carcere la parlamentare italo-brasiliana Carla Zambelli. Stando a quanto dichiarato dal quotidiano brasiliano O Globo, la donna, già sottoposta a udienza di custodia cautelare, rimarrà dietro le sbarre mentre le autorità italiane valutano su come procedere per presentare una richiesta di estradizione al governo brasiliano.

Su Carla Zambelli, ex deputato e vicina a Bolsonaro, pendeva da più di due mesi da un mandato di cattura internazionale. L'interpol la stava cercando da diverso tempo e lo scorso 29 luglio la donna è stata fermata a Roma. Sarebbe stato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, a dare l'indirizo presso cui alloggiava la donna alla polizia italiana.

Della Zambelli sappiamo che è nata nel 1980 a Ribeirão Preto, San Paolo (Brasile), ma ha origini italiane. La donna milita nel Partito Liberale, ed è vicina all'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. In Brasile era stata emessa una condanna nei suoi confronti per hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di Giustizia. Non solo. La donna sarebbe indagata anche per aver puntato un'arma contro un giornalista, incontrato a San Paolo.

Della donna si erano perse le tracce dallo scorso 5 giugno. Poi, lo scorso 29 luglio, Angelo Bonelli avrebbe ricevuto un'informazione che consisteva nell'inidirizzo in cui la donna alloggiava. " Alle ore 19:50 di martedì 29 luglio ho informato subito il questore di Roma, comunicando l’indirizzo di Zambelli. Alle 21 la polizia ha individuato e localizzato Carla Zambelli proprio in quell’appartamento, in zona Aurelio" , ha dichiarato il politico nel corso di un'intervista.

"Ritengo di aver svolto il mio dovere di cittadino, al contrario di chi ha pensato di rendersi intoccabile sfruttando la cittadinanza italiana, come la stessa Zambelli ha dichiarato in un'intervista alla Cnn Brasil il 3 giugno scorso",

ha aggiunto, parlando con Il Tempo.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Per il momento la donna resta in carcere.