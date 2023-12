La tradisce con la nipote minorenne e lei lo evira. Donna si costituisce in Brasile

Una storia a dir poco incredibile quella che arriva dal Brasile, dove una donna, scoperto il tradimento del marito, lo ha evirato per poi gettare il pene nel gabinetto. Consapevole di quanto fatto, la protagonista di questa vicenda non ha esitato a costituirsi spontaneamente alle forze dell'ordine brasiliane, spiegando di aver avuto un valido motivo per aggredire il coniuge: l'uomo, infatti, l'aveva tradita.

Il caso choc

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato giovedì scorso ad Atibaia, a 65 km da San Paolo. Venuta a sapere del tradimento del marito, una donna di 34 anni ha letteralmente perduto in controllo e si è scagliata contro il compagno. Aveva infatti da poco scoperto - fra l'altro proprio il giorno del suo compleanno - che il coniuge l'aveva tradita, e non con una persona qualsiasi. L'uomo di 39 anni avrebbe avuto una relazione extra-coniugale con la nipote di 15 anni.

Decisa a vendiarsi, la donna ha quindi attirato il marito in trappola, convincendolo ad intrattenersi con lei in alcuni giochi erotici. Proprio in questa circostanza la 34enne è riuscita a tagliare di netto il pene al compagno fedifrago con un rasoio. La vittima non ha potuto fare nulla per difendersi, dal momento che nel corso del rapporto sessuale gli erano state legate le mani. Una volta evirato il marito, la donna ha gettato l'organo nel wc e ha addirittura tirato lo sciacquone.

Subìta la menomazione, il coniuge sarebbe uscito di casa gridando, in cerca di aiuto. Stando a quanto riferito dai quotidiani brasiliani, sarebbe riuscito a raggiungere un centro UPA (Unità di pronto soccorso) nel quartiere Cerejeira III, dove viveva la coppia, e lì avrebbe ricevuto adeguata assistenza.

La responsabile si è costituita

La 34enne ha affrontato molto freddamente la situazione. Dopo aver commesso il fatto, si è presentata alla stazione di polizia in compagnia del fratello, che aveva raggiunto l'abitazione della coppia dopo aver udito le urla. La donna ha riferito agli inquirenti di aver appena evirato il marito, colpevole di averla tradita con la nipote minorenne.

Accusata di tentato omicidio, la responsabile è stata arrestata, mentre il marito si trova ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.