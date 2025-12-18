Choc in Ecuador, ucciso in un agguato armato il calciatore Mario Pineida

Orrore in Ecuador, dove un calciatore è stato freddato in mezzo alla strada. Si è trattato di un terribile agguato su cui adesso stanno indagando le forze dell'ordine locali. A perdere la vita è stato Mario Pineida, ex difensore della Nazionale del suo Paese e attuale giocatore del Barcelona Sporting Club, titolata squadra di Guayaquil.

Stando a quanto riportato dalla stampa estera, il 33enne è rimasto ucciso in un attacco armato lo scorso 17 dicembre a Guayaquil, intorno alle 16.30 locali. A quanto pare l'attacco è avvenuto in pieno giorno nel quartiere Samanes 4. Pineida, che si trovava in strada a piedi, era insieme a sua madre, che è rimasta fortunatamente illesa. L'omicidio è avvenuto all'esterno di una macelleria.

Secondo le informazioni trapelate, Pineida è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Le autorità pensano sia stata l'opera di sicari assoldati a tale scopo. Gli assassini, arrivati, in moto, hanno cominciato a sparare. Non si sa ancora se ci siano state altre vittime oltre al calciatore. Ci sono fonti che parlano di almeno un'altra vittima, ma non sono ancora giunte conferme.

Le autorità ecuadoriane stanno indagando per risalire alle dinamiche della vicenda. Ignoto, almeno per il momento, il movente. Purtroppo Guayaquil sta vivendo una vera e propria esclation di violenza, spesso dovuta a scontri fra bande dedite al narcotraffico. Episodi come questo non sono nuovi.

Di Mario Pineida sappiamo che è nato il 6 luglio del 1992. Si è dedicato al calcio, giocando prevalentemente come terzino sinistro.

Ha iniziato la sua carriera nell'Independiente José Terán e in 9 occasioni ha vestito anche i colori della sua Nazionale. Ha preso parte anche alla Copa América 2021. Attualmente giocava per il Barcelona Sporting Club, che ha espresso dolore e cordoglio per la terribile morte.