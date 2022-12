La Cina guarda al futuro: il discorso di fine anno di Xi Jinping

" Il 2023 sta per arrivare e da Beijing vi porgo i miei più sinceri auguri per il nuovo anno ". È iniziato così il tradizionale discorso alla nazione di fine anno del presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Numerosi i temi affrontati, al termine di un 2022 ricco di avvenimenti: le decisioni prese nel XX Congresso Nazionale, il consolidamento dell'economia - con la Cina che si è confermata seconda economia mondiale – la nuova fase di gestione dell'epidemia. E ancora: il ricordo di Jiang Zemin e i tratti che assumerà la Cina nell'immediato futuro. Di seguito, ecco il testo integrale del discorso di Xi Jinping

Il discorso di Xi

"Nel 2022 abbiamo convocato con successo il XX Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, elaborando il grande piano per l’edificazione di un Paese socialista moderno in ogni aspetto e per la promozione della grande rinascita della nazione cinese attraverso una modernizzazione in stile cinese, segnando l’inizio epocale di un nuovo percorso.

La Cina ha mantenuto la sua posizione di seconda economia mondiale ed uno sviluppo economico stabile, con il Pil annuale che, secondo le previsioni, supererà i 120 trilioni di RMB. In un contesto di crisi alimentare mondiale, la produzione cinese di cereali ha realizzato il 19° buon raccolto consecutivo, rendendo ancora più sicuro l’approvvigionamento alimentare per la popolazione. Abbiamo consolidato i risultati della lotta contro la povertà e portato avanti a tutto tondo la rivitalizzazione delle zone rurali, abbiamo inoltre aiutato le aziende a superare le difficoltà attraverso l’adozione di una serie di provvedimenti come la riduzione di tariffe e costi, impegnandoci a risolvere le questioni urgenti e difficili che più stanno a cuore alle masse popolari.

Sin dallo scoppio dell’epidemia, abbiamo sempre aderito al principio del mettere i cittadini e la vita umana al primo posto, abbiamo applicato in modo scientifico e preciso delle misure di prevenzione e controllo, che abbiamo calibrato e migliorato in accordo ai diversi momenti e all’evolversi della situazione, proteggendo al meglio la vita umana e la salute del popolo. I quadri e le masse popolari - in particolare il personale sanitario e i dipendenti pubblici di base - hanno continuato a lavorare con grande coraggio, tenacia e cuore impavido. Grazie al decisivo ed arduo impegno di ognuno, siamo riusciti a superare difficoltà e sfide senza precedenti. Attualmente, il lavoro di controllo e prevenzione dell’epidemia è entrato in una nuova fase. Con l’aumentare delle difficoltà, maggiori saranno anche il nostro impegno e la nostra tenacia, con una luce di speranza che già possiamo vedere dinanzi a noi. Dovremo impegnarci ancora di più, poiché l’unione e la capacità di resistere ci porteranno alla vittoria finale.

Nel 2022, il compagno Jiang Zemin ci ha lasciato. Sono rimasti profondamente impressi in noi i suoi meriti straordinari e le sue eccezionali qualità, e faremo tesoro della sua preziosa eredità spirituale. Dovremo fare nostra la sua visione e continuare a portare avanti la causa del socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. La storia è come un lungo fiume ed i grandi eventi sono come le sue onde. La Cina di oggi è stata creata da molte persone nel corso delle generazioni attraverso una lotta incessante.

I progressi della Cina

La Cina di oggi è un Paese dove i sogni diventano realtà. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Beijing si sono tenute con successo, e durante questi eventi gli atleti degli sport invernali hanno ottenuto risultati di cui possono essere orgogliosi. Con il lancio nello spazio delle navicelle Shenzhou 13, Shenzhou 14 e Shenzhou 15, è stato portato a termine il progetto di costruzione della stazione spaziale cinese che è diventata la nostra “casa nello spazio”. L’Esercito Popolare di Liberazione ha celebrato il suo 95° anniversario della fondazione e gli ufficiali e i soldati avanzano con il morale alto sulla strada che condurrà all’edificazione di potenti forze armate. Il varo della portaerei “Fujian”, la consegna del primo aeromobile passeggeri di grandi dimensioni C919, la completa entrata in funzione della centrale idroelettrica di Baihetan: questi risultati sono il frutto del duro lavoro e del contributo di innumerevoli persone. Ogni scintilla alimenta il fuoco della nostra torcia. Questa è la forza della Cina!

La Cina di oggi è un Paese pieno di vigore e di vitalità. Le diverse zone pilota di libero scambio con il porto di libero scambio di Hainan emergono in tutta la loro dinamicità, le aree costiere si stanno impegnando a fondo nell’innovazione, la parte centrale e quella occidentale del Paese hanno accelerato i loro passi di sviluppo, nel Nord-est della Cina si sta accumulando la forza per il rilancio, e le zone di confine si sono già trasformate in terra prospera dove i cittadini vivono una vita benestante. L’economia cinese ha una forte resilienza, un enorme potenziale e sufficiente vitalità, e le sue fondamenta, in una prospettiva positiva e a lungo termine, non sono cambiate. Se continueremo ad avere piena fiducia e avanzeremo a passi stabili, riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Quest’anno mi sono recato ad Hong Kong dove ho potuto vedere, con grande felicità e soddisfazione, una città prospera e ben amministrata. Mettendo in atto con decisione la politica “un Paese, due sistemi”, Hong Kong e Macao godranno certamente di prosperità e stabilità duratura.

La Cina di oggi è un Paese dove si tramanda lo spirito della nazione. Le calamità naturali che si sono susseguite nel corso di quest’anno - terremoti, inondazioni, siccità ed incendi forestali - nonché gli incidenti che si sono verificati, ci hanno preoccupato e tormentato, tuttavia siamo anche stati testimoni di scene commoventi di sacrifici coraggiosi e assistenza reciproca, e ricordiamo sempre queste azioni di eroismo. Ogni qualvolta salutiamo l’anno trascorso e ne accogliamo uno nuovo, ci ricordiamo della rettitudine della nazione cinese tramandata per millenni, che ci infonde il coraggio e la fiducia per andare avanti.

La Cina di oggi è strettamente connessa con il resto del mondo. L’anno scorso, a Beijing, ho accolto alcuni vecchi amici e mi sono recato all’estero per presentare le proposte cinesi. Grandi cambiamenti epocali si susseguono veloci ed il mondo non è ancora in pace. Noi continueremo a considerare preziosi la pace, lo sviluppo e i nostri rapporti di amicizia e partenariato, continueremo con fermezza a stare dal lato giusto della storia e del progresso dell’umanità, e ci impegneremo ad offrire sapienza e progetti cinesi per la causa della pace e dello sviluppo del genere umano.

Dopo il XX Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese sono giunto a Yan’an insieme ad alcuni colleghi, dove abbiamo ricordato il momento in cui l’allora Comitato Centrale del PCC fu in grado di superare enormi difficoltà. In quel luogo abbiamo percepito il forte spirito dei comunisti della vecchia generazione. Dico sempre che la difficoltà può generare grandezza. Nel corso della sua storia centenaria il Partito Comunista Cinese ha superato molte tempeste e prove difficili ed ha percorso un sentiero arduo e grandioso. Per rendere migliore la Cina di domani dovremo avanzare a passo deciso e lottare con tenacia.

La “Cina di domani”

Nella Cina di domani, la lotta sarà capace di creare miracoli. Il poeta della dinastia Song, Su Shi, disse queste parole: “è necessario portare a termine i compiti più difficili per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi”. La strada è lunga, ma chi farà dei passi avanti potrà infine arrivare al traguardo. Pur nelle difficoltà, chi intraprenderà azioni concrete saprà raggiungere gli obiettivi prefissati. Se saremo determinati a muovere le montagne e se saremo perseveranti come una goccia che scava la roccia, se rimarremo con i piedi ben piantati in terra e lavoreremo instancabilmente, potremo compiere dei passi concreti verso mete lontane e saremo certamente capaci di trasformare dei grandi obiettivi in una meravigliosa realtà.

Nella Cina di domani, la forza sarà generata dalla solidarietà. La Cina è un paese molto grande, i suoi cittadini hanno esigenze differenti e possono percepire un medesimo fatto in modo diverso. Si tratta di una cosa naturale ed è necessario arrivare ad un consenso continuando a comunicare e a consultarsi. Se gli oltre 1,4 miliardi di cittadini cinesi potranno avere un pensiero comune, unire le forze come chi si trova sulla stessa barca e avere una forte morale condivisa, non ci sarà nulla che il paese non potrà fare ed ogni difficoltà sarà superabile. Inoltre, i cinesi delle due sponde dello Stretto di Taiwan fanno parte della stessa famiglia. Spero sinceramente che i compatrioti delle due sponde dello Stretto potranno avanzare mano nella mano su una strada comune per creare un benessere durevole per la nazione cinese.

Nella Cina di domani, i giovani saranno portatori di speranza. Un paese può fiorire se dispone di una gioventù capace. Lo sviluppo del paese dipenderà dall’impegno e dalle responsabilità che un’ampia fascia di giovani saprà assumersi. I giovani sono forti e la gioventù è in grado di generare sogni. I giovani sono chiamati ad avere un profondo sentimento patriottico, a forgiare e ad elevare la propria moralità e le proprie qualità. In questo modo essi potranno portare la loro luce nella lotta, non sprecare il proprio tempo e non deludere le aspettative della nostra epoca.

In questo momento molte persone stanno lavorando con impegno ed intendo porgervi i miei saluti. Gli orologi segneranno a breve l’arrivo del nuovo anno. Noi accoglieremo insieme i primi raggi di sole del 2023 con uno sguardo di speranza verso il futuro. Auguro piena prosperità alla nostra Patria e pace al nostro paese ed al nostro popolo, con l’auspicio che il nostro mondo diventi un luogo di pace, di bellezza, di felicità e serenità. Invio a tutti voi i miei auguri di Buon Anno Nuovo nella speranza che i vostri desideri potranno essere realizzati. Grazie!”.