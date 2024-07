"Comizio con Vance in Michigan": Trump torna in campo dopo l'attentato

Ascolta ora 00:00 00:00

Il fallito attentato che ha macchiato di sangue il palco del Butler Farm Show, in Pennsylvania, è ormai alle spalle. Donald Trump, dopo aver scelto il suo vice per le elezioni presidenziali, J.D. Vance, è pronto a tenere un nuovo comizio. Lo farà sabato prossimo a Grand Rapids, in Michigan, esattamente una settimana dopo il tentato assassinio organizzato dal 20enne Thomas Matthew Crooks. L'entourage del tycoon ha spiegato che l'incontro si svolgerà al chiuso, presumibilmente per questioni legate alla sicurezza.

Il comizio di Trump (e Vance) in Michigan

Trump e Vance terranno il loro primo comizio da quando quest'ultimo si è unito alla lista presidenziale. A parte la Convention repubblicana si tratterà anche del primo comizio di The Donald dopo il tentato assassinio in Pennsylvania, nonché del debutto del senatore dell'Ohio come compagno di corsa del tycoon e suo potenziale vicepresidente. " Le politiche fallimentari di Joe Biden hanno lasciato una scia di morte e distruzione nel Michigan ", si legge in una dichiarazione diffusa dalla campagna di Trump. " Il presidente Trump allevierà le pressioni finanziarie sulle famiglie e ristabilirà la legge e l'ordine nel Michigan ", prosegue la stessa nota.

Pete Hoekstra, presidente del Partito Repubblicano del Michigan, ha dichiarato che Trump è " impegnato " a vincere nello stato conteso del Michigan questo autunno. L'ex presidente ha visitato lo Stato in questione l'ultima volta a metà giugno, nel corso della sua campagna elettorale a Detroit. In quell'occasione il tycoon aveva lanciato allarmi contro l'aumento dell'immigrazione illegale e l'indebolimento della politica, e si era preoccupato per le conseguenze economiche in caso di un altro mandato di Biden.

Ricordiamo che nel 2020 Joe Biden aveva vinto nel Michigan con 3 punti percentuali in più di Trump, 51%-48%. A sua volta Trump aveva vinto a queste latitudini nel 2016, superando di misura la democratica Hillary Clinton con il 47,5%-47,3%, ovvero un margine di 10.704 voti.

Le ultime mosse di The Donald

Dicevamo della scelta di Vance come ipotetico vice di Trump. Sarebbero stati i figli adulti del tycoon, Donald jr e Eric, a convincere il padre a scegliere Jd Vance come vice presidente. E lo avrebbero fatto durante un incontro riservato la scorsa settimana durante il quale il padre aveva confidato loro che era orientato a scegliere Doug Burgum, il governatore del North Dakota, apprezzato dal tycoon per la sua personalità pacata e senza rischi di metterlo in ombra. Ma a questo punto Donald jr e Eric sarebbero "saltati sulla sedia, dicendo 'perché fare una cosa così stupida?", ha raccontato a Nbcnews un fonte repubblicana, spiegando che loro hanno iniziato ad "insistere su JD".

Alla fine Trump ha dato ascolto ai figli, facendo una scelta opposta a quella fatta nel 2016 quando, su consiglio di Ivanka e del marito Jared Kushner scelse un repubblicano conservatore tradizionale come Mike Pence. Il 39enne ex marine, da meno di due anni senatore dell'Ohio con la benedizione di Trump, è invece un campione della base Maga, di cui i due figli adulti dell'ex presidente sono leader indiscussi.

La scelta di Vance quindi segna, secondo diverse fonti informate del processo di scelta del vice presidente, è orientata ad

una svolta generazionale, oltre ovviamente a premiare la fedeltà a Trump, piuttosto che la maggiore esperienza politica di Burgum e del senatore Marco Rubio, entrati nella rosa ristretta dei candidati alla vice presidenza.