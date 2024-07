"Burgum e Rubio esclusi". Trump pronto ad annunciare il vicepresidente

Ascolta ora 00:00 00:00

A meno di due giorni dall'attentato, Donald Trump è volato in a Milwakee per la convention repubblicana durante la quale dovrebbe annunciare il suo vicepresidente in caso di vittoria.

Marco Rubio e Doug Burgum sono già stati informati che non saranno scelti da Trump per la prestigiosa carica. L'unico nome rimasto tra i candidati della vigilia è quello del senatore dell'Ohio JD Vance, a meno che il tycoon non scelga un nome a sorpresa.

