Corbyn getta la maschera, l'affondo contro Israele: “Genocidio a Gaza”

La figuraccia fatta nel faccia a faccia televisivo con Piers Morgan non è bastata: Jeremy Corbyn continua la sua campagna contro Israele, L’ex leader laburista britannico apparirà giovedì davanti alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja insieme a una delegazione del governo del Sudafrica per la denuncia secondo cui lo Stato ebraico sta commettendo un genocidio a Gaza. Il politico settantaquattrenne ha inoltre chiesto al suo governo di sostenere le accuse di Pretoria contro Israele.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Pretoria ha confermato che Corbyn sarà una delle numerose “figure politico di spicco dei partiti e dei movimenti politici progressisti di tutto il mondo” che si uniranno alla delegazione. Entrando nel dettaglio della vicenda, la corte dell’Aja, il massimo organo legale delle Nazioni Unite, esaminerà il caso sudafricano che accusa Israele di genocidio nella guerra di Gaza e chiede una sospensione di emergenza della sua campagna militare.

In un documento di ottantaquattro pagine, il governo sudafricano sostiene che uccidendo i palestinesi a Gaza, causando loro gravi danni mentali e fisici e creando condizioni di vita “tali da provocare la distruzione fisica” , Israele sta commettendo un genocidio. Isaac Herzog, presidente di Israele, ha definito il caso della Corte internazionale di giustizia “atroce e assurdo” , e l’esercito israeliano ha affermato che sta facendo il massimo sforzo per evitare vittime civili.