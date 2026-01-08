Crans-Montana, la confessione del barista pentito: "Nessuna regola rispettata al Costellation"

Molte cose non andavano bene al locale Le Constellation, e forse, denunciandole prima, il terribile incidente che ha portato alla morte di 40 persone non sarebbe mai avvenuto; sono sconvolgenti le parole di Gaëtan T., giovane barista che lavorava al locale. Il 28enne ha fornito dettagli cruciali sulle presunte irregolarità gestionali che avrebbero aggravato la tragedia.

Gaëtan, che lavorava come bar tender del locale, aveva capito in anticipo che la situazione era realmente pericolosa. Avrebbe voluto andarsene, invece quella terribile notte era ancora lì, al Le Constellation. I proprietari, del resto, lo avevano da poco assunto con un contratto stagionale, e desideravano che lui restasse almeno fino a dopo le feste. A raccontare la storia è il padre del giovane barista, intervistato dalla televisione francese BFMTV. " Mio figlio Gaëtan mi ha chiamato una settimana prima di Natale. Mi ha detto: 'Papà, torno a casa, qui non va bene nulla. Non mi aspettavo una situazione del genere, ci sono molte carenze'. Si riferiva in particolare a ragazzi molto giovani che frequentavano il locale, alla mancanza di controlli ", ha riferito l'uomo.

Non si tratta, fra l'altro, della prima testimonianza di dipendenti o ex dipendenti del Constellation. Adesso Gaëtan si trova ricoverato in un ospedale di Parigi. Il giovane ha passato prima quattro giorni al centro ustionati di Losanna, poi è stato trasferito nella capitale francese, dove le sue condizioni rimangono serie. Gaëtan, infatti, ha avuto anche delle complicanze polmonari a causa dei fumi inalati. La prognosi è riservata, i medici non parlano.

Il padre del ragazzo è pieno di dolore e di rabbia. In primo luogo, nessuno lo aveva informato della situazione. Jacques Moretti e Jessica Maric, gestori del Constellation, non si sono mai fatti sentire. " Sono stati loro a insistere perché rimanesse almeno fino a dopo le feste di Natale, era il bar tender, aveva un incarico importante, hanno fatto pressioni. Ma Gaëtan voleva andarsene ", ha ribadito l'uomo.

Stanno arrivando sempre più testimonianze che confermano la pericolosità del locale. Una vera e propria trappola mortale. Il posto era fuori legge, non rispettava le basilari norme di sicurezza. Nel locale venivano serviti alcolici a minorenni senza controlli rigorosi sull'età. Esisteva un ingresso secondario dal quale venivano fatti entrare clienti oltre la capienza consentita (100 persone massimo per il piano interrato). Non vi erano uscite sicure. I minorenni avrebbero dovuto lasciare il locale dopo le 22.00, ma ciò non accadeva. Tutti elementi confermati dal 28enne. Eppure le regole che vigono nel cantone Vallese sono chiare: è prevista anche una multa salatissima per i trasgressori, ben 50mila franchi svizzeri. Ma non è bastato, anche perché al Le Constellation non venivano fatti controlli.

A confermare la situazione sono gli stessi clienti. "Per fare serata al Constellation c'erano molti modi ", ha ammesso un ragazzo molto giovane. " Se eri piccolo, bastava entrare prima delle 22 e poi nessuno ti mandava via. Alcuni di noi avevano il codice di una porta condominiale, che portava direttamente alla veranda, così saltavi il controllo del buttafuori.

Il risultato è stato l'orrore che si è consumato la notte del 31 dicembre. Nel locale si trovavano ben 400 persone, fra le quali moltissimi minorenni. Le 40 vittime, di fatto, sono giovanissime.