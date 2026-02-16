Crans-Montana, mistero sulla cauzione di Jessica Moretti: non è stata pagata

Un vero e proprio mistero quello che è emerso relativamente alla situazione giudiziaria di Jessica Moretti, una dei proprietari del Constellation. Ad oggi, infatti, il pagamento della sua cauzione risulta assente dai registri.

Stando a quanto era stato riferito, lo scorso gennaio il tribunale di Sion aveva annunciato la propria intenzione di fissare una cauzione per Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques per quanto accaduto al locale Constellation la notte di Capodanno. Nel comunicato si leggeva che il tribunale, su raccomandazione della Procura, disponeva nei confronti della donna delle misure alternative alla custodia cautelare, vale a dire: divieto di spostamento fuori dalla Svizzera, obbligo di consegna dei documenti di identità e di soggiorno, obbligo di presentarsi ogni giorno presso una stazione di polizia e versamento di un deposito cauzionale ancora da stabilire. Era il 12 gennaio scorso.

La Procura aveva poi stabilito la cifra di 400mila franchi svizzeri per entrambi i coniugi, vale a dire 200 euro ciascuno. Sappiamo che per Jacques Moretti, scarcerato lo scorso 23 gennaio, ha pagato un amico, rimasto anonimo. Ma cosa ne è stato di Jessica? Chi ha pagato per lei? Stando a quanto riferito dal Messaggero, che ha riportato la notizia, attualmente non risulta alcuna cauzione versata per la donna. Non se ne troverebbe traccia nelle tante pagine depositate dalla Procura. Di quei 400mila franchi sarebbero stati pagati solo i 200mila necessari per la scarcerazione di Jacques Moretti. Eppure Jessica, indagata per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi, è attualmente libera, come il marito, pur se sottoposta a misure sostitutive rigorose.

Questa situazione poco chiara ha comprensibilmente scatenato polemiche e rabbia da parte dei familiari delle vittime, che hanno chiesto di fare delle opportune verifiche.

Gli avvocati che rappresentano i parenti delle vittime Chiara Costanzo ed Emanuele Galeppini hanno sollecitato un nuovo arresto dei due coniugi.

C'è poi la questione relativa ai beni dichiarati dai Moretti, sui quali è stata calcolata la cauzione. Secondo i legali di parte civile i coniugi non avrebbero riportato le cifre corrette del loro patrimonio.