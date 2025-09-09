Nepal nel caos. Lo stop ai social scatena la rabbia della Gen Z: assaltato il Parlamento

Il governo guidato dal partito comunista marxista-leninista del Nepal la settimana scorsa ha tentato di bloccare 26 piattaforme social - tra cui Instagram, X e Facebook - e la Gen Z ha dato fuoco al palazzo del Parlamento. Momenti di estrema tensioni nel paese che sono finiti con le dimissioni del primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli.

Dopo che l'esecutivo di Kathmandu ha voluto far fuori alcuni social network perché "non regolarmente registrati presso il ministero" è arrivata una risposta da parte degli adolescenti e giovani adulti - nati tra il 1995 e il 2010 - che nessuno si aspettava e che hanno rivelato un risentimento più ampio, dove molte persone sono diventate sempre più arrabbiate con il governo per una serie di questioni, legate alla corruzione e alla frustrazione per il nepotismo nella politica del Paese.

Ilpresentato, infatti, prevedeva l'obbligo per ledigitali dipresso il ministero dellee nominare un ufficio di collegamento o un referente nel Paese, nel quadro di un'operazione contro le fake news e le frodi online. Per cittadini e organizzazioni umanitarie per i diritti umani questo rappresenta una seriaMomenti di tensione durante le manifestazioni, dove sono stati esposti cartelli contro le politiche del premier e del governo: “Stop alla corruzione e non ai social media”, "Rimuovete il divieto ai social media” e “Giovani contro la corruzione”, finiti in tragedia. Per gestire la situazione, gli agenti di polizia hanno dovuto disperdere la folla arrivando a utilizzaredi gomma contro i manifestanti. Il bilancio è die 400 feriti.Le violenze non si sono fermate alle strade. Sono state colpite anche l'abitazione del ministro delle Comunicazioni, che è stata data alle fiamme dai manifestanti e le residenza del vicepremiere del leader dell'opposizione, bersagliate da lanci di pietre. Dulcis in fundo, è stato preso d'assalto il- il parlamento nazionale - che è statoinsieme a una sede del Partito Comunista. Nel mirino sono finite anche le residenze del ministro dell'Interno dimissionarioquella del presidente