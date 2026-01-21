Davos, incendio vicino a un hotel. Lilli Gruber: "Siamo tutti evacuati"

Momenti di tensione questa sera a Davos, località svizzera in cui questi giorni si sta svolgendo il World Economic Forum. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, uno chalet di legno ha preso fuoco nelle vicinanze del Turmhotel Victoria. Sul posto si sono precipitati i soccorsi e le forze dell'ordine.

L'episodio, secondo prime indiscrezioni, sarebbe avvenuto nel corso del tardo pomeriggio di oggi - mercoledì 21 gennaio - mentre si stavano tenendo i lavori del WEF. Si è scatenato il panico, specialmente presso il Centro Congressi dove si stava tenendo il forum. Dal momento che l'incendio era vicino, molte aree sono state evacuate a scopo precauzionale. La stessa Lilli Gruber ha dovuto interrompere la diretta su La7 per allontanarsi con la sua troupe. "Per fortuna non ci sono feriti. La sicurezza è a livelli altissimi, anche perché qui ci sono i potenti della Terra. Immaginate il caos in giro nelle stradine di Davos. Ringrazio la disponibilità degli ospiti di questa puntata sui generis: ci vediamo lunedì a Otto e Mezzo, sarò regolamente lì" , ha dichiarato la giornalista dopo essere stata costretta a lasciare il Congress Center. In studio erano presenti Marco Travaglio, Franco Bernabè e Lina Palmerini.

Quando è stato dato l'allarme incendio, il presidente Usa Donald Trump si trovava ancora all'interno della struttura, ma è stato portato immediatamente al sicuro.

Provvidenziale l'intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco. L'incendio sarebbe già stato domato, anche grazie alla tempestività dei soccorsi. Si registrano danni allo chalet, che è stato distrutto dalle fiamme. Mentre invece non sono stati segnalati feriti. Per sicurezza gli agenti di polizia hanno transennato la zona.

Le indagini sull'accaduto sono in corso, ma

la polizia esclude possa trattarsi di un attacco. Pare però che gli incendi siano stati due, uno allo chalet e un altro, molto contenuto, che ha interessato una capanna per la fonduta sita nei pressi del Centro Congressi.