"Offende Berlusconi e fa il gioco della sinistra": scoppia la bufera su Weber

" A seguito delle osservazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il supporto per l'Ucraina non è facoltativo ". Lo ha scritto su Twitter il capogruppo dei Popolari Europei Manfred Weber, aggiungendo che " Antonio Tajani e Forza Italia hanno il nostro sostegno e proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell'Ue ". Tajani ha fatto sapere di non condividere la decisione di Weber, come del resto gli altri membri di Forza Italia.

La convention del Ppe di Napoli

La convention del Ppe doveva tenersi a Napoli dal 7 al 9 giugno e avrebbe portato in città tutti gli eurodeputati del Partito popolare (la prima formazione politica a Strasburgo) per l'avvio della strategia per la campagna elettorale per il voto del 2024.

All'evento erano attesi, tra gli altri, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Roberta Metsola, lapresidente del Parlamento europeo.

Nei giorni scorsi diversi esponenti del partito popolare, in particolare dei Paesi del Nord e dei Baltici, avevano chiesto di boicottare la partecipazione di Silvio Berlusconi in seguito alle sue prese di posizioni contro il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

La risposta dei membri di Forza Italia

In seguito al tweet di Weber sono arrivate le risposte dei vari esponenti di Forza Italia. " Berlusconi è Forza Italia. Forza Italia è Berlusconi. Non condivido la decisione di rinviare la riunione di Napoli. Anche perché Berlusconi e Fi hanno sempre votato come il Ppe sull'Ucraina, come dimostrano gli atti del Ppe ", ha commentato, sempre su Twitter, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

" Forza Italia aderisce da 25 anni al Ppe e il presidente Berlusconi ne incarna da sempre storia e valori. In Italia è interprete e garante dei valori cristiani ed europei su cui si fonda l'unione Europea. Riteniamo inaccettabili le parole del presidente Weber. Berlusconi è da sempre uomo di pace, unico leader occidentale capace di mettere al tavolo Stati Uniti e Russia, ponendo fine ad oltre cinquant'anni di guerra fredda ", ha assicurato in una dichiarazione il capodelegazione di Fi al Parlamento Ue, Fulvio Martusciello.

" Sorpresi e amareggiati per la scelta di annullare l'evento di Napoli del Ppe. Sorpresi perchè non è mai venuto meno, in nessun voto e in nessun contesto, l'appoggio di Forza Italia all'Ucraina. Non abbiamo mai inteso il sostegno all'Ucraina come 'facoltativò e i fatti lo dimostrano. Amareggiati perchè si dimentica che il presidente Silvio Berlusconi è uomo di pace e la sua storia di leader e statista lo dimostra ", ha dichiarato in una nota il senatore di Forza Italia Adriano Paroli.