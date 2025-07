Deraglia treno nel sud della Germania: ci sono morti e feriti

Grave incidente ferroviario in Germania, dove un treno regionale con 100 persone a bordo è deragliato nel distretto di Biberach, nel Baden-Wurttemberg, nel sud della Germania. I media locali riferiscono di diversi morti e feriti mentre le squadre di soccorso sono sul posto per cercare di liberare i passeggeri ancora intrappolati tra le lamiere. Tra le possibili cause una frana o un albero sui binari mentre il treno percorreva un tratto in mezzo alla foresta. Nella zona in cui è avvenuto l'incidente si sono registrati forti temporali durante il pomeriggio.

Secondo le prime informazioni i morti sono almeno 4 e i feriti 34 ma il bilancio è in aggiornamento. " L'incidente ferroviario nel distretto di Biberach è uno shock per me. Sono in stretto contatto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dei Trasporti e ho chiesto loro di supportare i soccorsi con tutti i mezzi possibili. Piangiamo le vittime.

Esprimo le mie condoglianze alle loro famiglie", ha dichiarato il cancelliere tedesco. Tutti i passeggeri sono stati estratti durante la serata ma ora si attende di sollevare i vagoni per escludere l'ipotesi, attualmente remota, che qualcuno possa trovarsi al di sotto.

Articolo in aggiornamento