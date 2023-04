Treno deraglia in Olanda e si scontra con una gru: un morto e decine di feriti

È grave il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto nella notte in Olanda: almeno una persona è morta mentre altre trenta sono rimaste ferite. Un treno passeggeri ad alta velocità si è schiantato contro una gru ed è deragliato vicino a L'Aia. Dalle informazioni precedenti sembrava che l'incidente fosse stato causato da una collisione con un treno merci. La vittima era un dipendente dell'impresa di costruzioni BAM, la stessa che possiede la gru contro la quale si è scontrato il treno passeggeri.

La società statale ProRail, responsabile della manutenzione della rete ferroviaria, ha reso noto che erano in corso lavori sul binario sul quale viaggiava il convoglio e che due dei quattro binari su quel percorso erano stati chiusi al traffico. Sul posto arrivati in tempi brevi i soccorritori e i medici, che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati negli ospedali più vicini, tra cui il Calamiteitenhospitaal di Utrecht. Il terribile scontro si è verificato intorno alle 3.30 vicino al villaggio di Voorschoten. Il treno a due piani proveniva da Amsterdam e trasportava circa sessanta persone.

Il bilancio dell’incidente ferroviario

“Un viaggiatore è morto e almeno trenta passeggeri sono rimasti feriti. I più gravi sono stati portati in ospedale, mentre undici sono nelle abitazioni dei residenti vicini” , hanno riferito i servizi di emergenza di Hollands Midden. Le immagini diffuse sul web hanno mostrato una carrozza su un campo circostante, un'altra ribaltata su un fianco, una terza sospesa su un piccolo fossato con acqua.

La parte anteriore del treno è finita in un prato e la parte centrale è su un lato accanto ai binari. Secondo l'agenzia di stampa Anp una carrozza ha preso fuoco.

Interrotte le corse degli altri treni

“I servizi sulla linea ferroviaria, utilizzata dai treni che vanno da Amsterdam a Bruxelles e Parigi, sono stati interrotti e non riprenderanno fino al pomeriggio” , hanno comunicato i funzionari delle ferrovie. Diverse ambulanze e un elicottero sono stati inviati sul posto per trasportare in ospedale i passeggeri gravemente feriti.

“Abbiamo sentito un forte scoppio e improvvisamente le luci si sono spente” , ha raccontato un testimone al telegiornale locale Omroep West. “Inizialmente non potevamo scendere dal treno perché non c'era elettricità" , ha spiegato l'uomo, visibilmente sotto choc.

Il precedente più catastrofico

Il peggior disastro ferroviario dei Paesi Bassi si è verificato l'8 gennaio 1962, quando due treni passeggeri si scontrarono ad Harmelen, vicino alla città centrale di Utrecht, causando 93 morti e 52 feriti. Nel 2016 una persona è stata uccisa e altre sei sono rimaste ferite nello scontro tra un treno e una gru idraulica nel centro del Paese. Un'altra persona è morta e altre centodiciassette sono rimaste ferite in una collisione vicino ad Amsterdam nell'aprile 2012.