"I file del sottomarino atomico nel bagno del pub": è giallo in Inghilterra

Sapone detergente, carta igienica e documenti classificati: questo quanto hanno trovato le autorità britanniche nel bagno di un pub Wetherspoons nel borgo di Barrow-in-Furness nella contea inglese della Cumbria, nord dell'Inghilterra. La Royal Navy ha annunciato l'apertura di un'indagine ma sono già emersi i primi dettagli dell'inusuale ritrovamento: secondo quanto riportato dal Sun, i file segreti conterrebbero delle informazioni sul sottomarino Hms Anson, tra quelli più all'avanguardia della Marina britannica e dal valore di 1,3 miliardi di sterline.

L'indagine della Royal Navy

Come evidenziato dal tabloid, le autorità hanno ritrovato i file nel pub Furness Railway, per la precisione sul pavimento della toilette del locale. Secondo quanto riferito da un portavoce della Royal Navy, i file riguarderebbero l'addestramento generico e non conterrebbero informazioni classificate. Secondo il giornale, però, i documenti riguarderebbero il funzionamento interno del sottomarino, con tanto di dettagli chiave sull'idraulica che controlla i portelli dei siluri, la manovrabilità e la galleggiabilità.

L'Hms Anson è un sottomarino d'attacco a propulsione nucleare ed è lungo 97 metri per un totale di 7.800 tonnellate. Secondo i costruttori, può circumnavigare il globo senza mai riemergere. È costruito presso il cantiere navale della Bae Systems a Barrow-in-Furness, in Cumbria, ovvero nei pressi del pub Wetherspoons sopra citato. Il mistero si infittisce con il passare delle ore e non mancano le testimonianza su quanto accaduto l'altra sera. "È stata una notte piuttosto vivace. Il pub era pieno di gente del porto, sia militari che civili" , la versione di un testimone: "Sono andato in bagno e i documenti erano stesi sul pavimento del bagno: chiunque avrebbe potuto trovarli". E ancora, con un pizzico di ironia: "È stata una fortuna che non fossi una spia russa sotto copertura".